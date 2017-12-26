中国第四季经济趋势预示2018年将减速--褐皮书

路透北京12月27日 - 一项民间调查结果显示，中国工业企业第四季继续加速生产，不过薪资增长和雇聘放缓，进一步表明这一全球第二大经济体的经济动能有所减弱。

由中国褐皮书国际(CBB)对上千家中国企业进行的季度调查显示，大宗商品领域“传统经济”企业的净产能和产量持续增长。

整体而言，第四季薪资增长及雇聘放缓，零售业遭遇最大冲击，因营收疲弱、雇聘放缓而且现金流状况恶化。

调查结果强化了对于中国经济将在2018年减弱的观点。今年一至三季度中国经济录得强于预期的6.9%增幅。

在今年大多数时间内，经济活动的支撑力道主要来自出口强劲、以及政府带头基建支出下所催生而出的建筑热潮。但是，遏制债务风险举措已开始令经济承压。

“如果你的预期是2018年将显著放缓，那么十九大会议后的首份报告就印证了这些预期，”CBB在谈及其第四季报告时称。

该调查显示，零售业表现落后于其他行业，尽管中国正努力欲将经济增长动能，从多年来所过度仰赖的出口及信贷密集式投资转至内需消费。

当局通过削减经济整体债务高水平来维系经济可持续增长的行动已进入第二年，金融业的投机性放贷及楼市尤其成为当局的关注目标。

CBB称，第四季企业借贷较第三季下滑，银行销售的“影子银行”投资产品减少，平均放款率连续第二季下降，凸显去杠杆过程的成绩有好有坏。

CBB强调了汽车零售领域的弱势，汽车零售的增幅正从较高的基数放缓；而服装和奢侈品库存快速增加，或表明该领域未来会出现疲态。

第四季的调查再次表明，供给侧改革方面几乎没有进展迹象，而工业大宗商品企业的净产能在上升，生产在加大，薪资也在提高。

上周的中央经济工作会议提出，将进一步推进供给侧结构性改革，推动化解过剩产能，其中包括明年要超过今年削减5,000万吨钢铁产能的目标。

据CBB调查，过去七个季度，大宗商品企业的净产能都在增加，与官方数据一致；官方数据显示，多个行业的产量都有所上升。

CBB还称，中国不会向全球经济输出通胀，因为中国的销售价格涨势在放缓，而且大宗商品价格当前的上行态势不太可能延续。(完)