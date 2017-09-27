中国第三季经济增长料放缓但仍强劲 大宗商品是重大风险--褐皮书

路透北京9月27日 - 一项民间调查结果显示，中国经济增长率在第三季可能下滑，但仍远好于去年；调查还显示2018年或面临重大风险。

由中国褐皮书国际(CBB)对上千家中国企业进行的季度调查显示，中国企业获利情况大幅好转，聘雇活动仍然强劲，不过大宗商品持续五个季度的繁荣景象开始逆转。大宗商品荣景一度推动经济增长。

“尽管经济增长较前季几乎全线放缓，但也取得了多方面的成功，”CBB在报告中称。

“令人担心的不是目前的经济状况，而是未来走向。在亮眼成就的表面下，2018年的情况可能更加黯淡。”

调查描绘了一幅经济增长依然稳健的图景，但同时也指出一些重大风险，包括仍过度依赖廉价和宽松信贷、以及诸如制造业和房地产业等“老旧的”增长引擎。

中国大宗商品价格今年飙升，得益于政府引领的建设热潮和官方宣布的缩减产能，这些因素令钢铁等长期以来处境艰难的“烟囱”工业重新焕发活力。

但CBB称，中国缩减产能基本上是空话，调查中的受访企业称他们的产能和产量仍在增加。

“是需求与热钱流入在推动大宗商品价格持续上涨，而不是许多分析师想让你相信的产能缩减。这两个因素都难以持续，目前需求已明显转弱。”

中国铁矿石期货在8月触及每吨逾600元人民币的高位后，截至周二已下挫22%，反映出供应过剩担忧，因为一方面全球矿企增加产量，另一方面中国近期内的钢铁需求看起来存在风险。

市场普遍认为，尽管中国政府努力控制高风险形式的贷款和放慢债务的快速增长，但中国经济增长迄今仍基本保持韧性。CBB就这个看法发出警告。

“这个看法的错误之处在于去杠杆并没有开始，”CBB表示。其并称，第三季中国企业的借款创下四年来第二高的规模，当季的贷款利率更是继第二季上升后出现了下滑。

CBB表示，“相信在去杠杆真正开始的情况下，也能实现当前让人叫好的企业表现，这是个严重错误。”

“如果2018年贷款真的收紧，对企业造成的伤害将比大多数分析师认为的要大得多。”

标普上周下调中国的主权信用评等，称中国试图降低债务迅速增长的风险，这一努力并没有像预期那样快奏效，信贷增长仍然太快。

**再平衡进程可能放缓且不均衡**

CBB报告还指出了中国推动经济再平衡目标面临的各种挑战。中国推动经济再平衡，旨在促使经济增长更加仰赖消费，降低对制造业等传统增长引擎的依赖。

CBB称，制造业表现出彩，是过去一年中最稳健的经济领域，国内订单强劲，资本支出数据仅落后于房地产行业。

但调查显示，第三季服务业和零售业双双逊于制造业，不过该调查未提供更多详情。

“这样的结果无疑并不是很糟，但却很难支持服务业和零售业将引领未来10年经济成长的观点。”

中国将在10月中旬发布9月及第三季经济增长数据。中国上半年GDP增长6.9%，增速超过预期。(完)