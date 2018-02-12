北京银监局要求银行业及早开始理财业务转型 严防资金违规进楼市

路透北京2月12日 - 中国北京银监局近日召开辖内银行业监督管理工作会议称，今年要打好防范化解重大金融风险攻坚战。在同业投资方面，将把特定目的载体（SPV）投资的穿透、拨备等情况作为监管检查重点；并督促银行业及早开始理财业务转型，主动压缩非标债权。

北京银监局提供的新闻稿并称，要以“房住不炒”为目标，严防各路资金违规进入房地产市场，并将对房地产贷款增速过快、占比过高的机构加大检查力度。

“将打好防范化解金融风险攻坚战作为各机构经营管理和风险防控以及北京银行业监管的头等大事来抓，”北京银监局称，“在处置违法违规问题、重大案件和高风险事件上求进，力争使市场乱象得到有效治理，突出风险点得到控制，重点领域风险得到化解。”

北京银监局并明确今年辖内银行业强监管、严监管若干重点任务。

一是严格控制对高负债率企业融资，抑制居民杠杆率过快上升，加大信用风险防控化解力度；二是压缩同业投资特别是特定目的载体（SPV）投资规模，按照“穿透式”和“实质重于形式”原则进行风险管理，禁止违规多层嵌套，禁止隐匿资金来源、底层资产和最终投向，禁止违规通过同业业务充当他行资金管理“通道”。

三是及早开始理财业务转型，主动压缩非标债权，严格规范交叉金融产品。今年北京银监局将严查银行和信托公司利用信托通道规避资金投向等监管套利行为，重点对通道类业务占比高、增速快的信托公司开展规范整顿。

四是坚决遏制房地产泡沫，要以“房住不炒”为目标，逐步降低银行资金通过贷款、投资、理财、信托等渠道流入房地产市场的速度和规模；五是加大对非法集资等非法金融活动的打击治理力度，继续清理整治网贷；积极配合处置各类高风险机构和清理规范金融控股集团，有效防止“处置风险的风险”向辖内银行业传染。

六是丰富负债来源，强化应急管理能力和处置能力，重点防范银行理财产品和信托产品兑付风险，有效防范流动性风险；七是主动配合地方政府清理整顿隐性债务，不得违规接受地方政府担保以及通过政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务、政府产业投资基金等形式违规向政府融资。

北京银监局提供数据显示，2017年辖内金融机构去杠杆、去通道成效明显。截至2017年末，辖内银行业发行的理财产品余额3.12万亿元人民币，同比下降3.67%，而上年同期增速达42.48%。其中，机构专属理财同比下降19.35%；银行同业理财同比下降15.42%。（完）