路透北京12月1日 - 新华社周五援引北京市十四届人大常委会第四十二次会议内容称，北京市征收环境保护税适用税额法定最高上限，应税大气污染物适用税额统一确定为12元人民币/污染当量，应税水污染物适用税额统一确定为14元/污染当量，均为法定幅度上限。

将于明年1月1日起施行的环境保护税法规定，由现行征收排污费改为征收环境保护税；原由环保部门征收的排污费，改为由地税部门征收环境保护税，环保部门负责对污染物进行监测管理。

报导称，北京市排污费此前由环保部门征收。2016年，北京市排污费收入6.13亿元，但大气污染治理投入达到165.6亿元，水资源保护投入达176.6亿元，排污收费金额远低于环保投入，难以体现“谁污染、谁治理”的原则。

《北京城市总体规划》（2016-2035年）提出，到2020年，北京市大气中细颗粒物（PM2.5）年均浓度下降到56微克/立方米左右，到2035年大气环境质量得到根本改善；到2020年重要江河湖泊水功能区水质达标率提高到77%，到2035年达到95%以上。从高确定环境保护税适用税额标准，实行最严格的生态环境保护制度，将加快治理突出的环境问题。

环境保护税法设定了税额上限，为最低税额标准的10倍，大气污染物税额幅度为1.2元至12元，水污染物为1.4元至14元，由各省区在该幅度内确定具体适用税额。（完）