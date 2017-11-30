北京对“11·18”重大火灾八名犯罪嫌疑人批捕 相关领导被处罚

路透北京11月30日 - 北京市公布大兴区西红门镇“11·18”重大火灾事故责任调查情况，涉案犯罪嫌疑人樊某某等八人依法进行审查，以涉嫌重大责任事故罪作出批准逮捕决定，大兴区区长崔志成辞去区长职务，副区长杜志勇被立案调查，暂停其副区长职务。

新华社周四晚间报导，经查，大兴区西红门镇党委书记郑亚君负责领导镇党委全面工作，对该事故负有领导责任；镇长司文韬主持镇政府全面工作，作为全镇安全工作第一责任人，抓安全生产履职不到位，对该事故负有领导责任。大兴区纪委、区监委决定，对郑亚君予以立案调查，暂停其镇党委书记职务；对司文韬予以立案调查，暂停其镇长职务。

大兴区纪委、区监委对火灾事故应负直接责任的西红门镇安全科科长李建华、西红门镇安全科检查三队队长马庆立，分管安全工作的西红门镇党委委员杨学叡、镇社保所所长刘庆楠、镇长助理马连义以及新建二村党支部书记、村主任郑淑芝，原党支部书记杨占林，党支部副书记孙志远，村委委员兼村安全员郑宝良，村委委员马全新10人予以立案查处。

北京市纪委、市监委将继续开展调查工作，根据调查进展对其他相关单位或责任人员进一步立案调查。

11月18日晚，北京市大兴区西红门镇新建二村发生重大火灾事故，造成19人死亡，8人受伤。19日，北京市召开现场会和全市电视电话会，要求全市各级部门汲取教训，展开安全隐患大排查大清理大整治专项行动。

这也让诸多工作生活在北京城中村的人猝不及防地被限令在短期内搬家，也推升了北京房租扶摇直上，网上甚至传言此次专项行动是在驱赶“低端人口”；而助推的房租价格也难免为中国正在严控的房地产调控作了另一种注解。（完）