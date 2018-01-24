北京今年目标GDP增6.5%左右 严格执行房地产调控措施--市长

路透北京1月24日 - 中国北京市代市长陈吉宁周三表示，北京市今年地区生产总值（GDP）增长目标为6.5%左右，将完善租购并举的住房制度，严格执行各项房地产调控政策措施，加强市场监测和政策储备，促进房地产市场平稳运行。

人民网援引他在北京市第十五届人民代表大会第一次会议上所作政府工作报告称，今年预期北京市一般公共预算收入增长6.5%左右，居民消费价格涨幅控制在3%以内，城镇调查失业率控制在5%以内，全市居民人均可支配收入增长与经济增长同步。

环保方面今年的目标是，万元地区生产总值能耗、二氧化碳排放分别下降2.5%和3%左右，万元地区生产总值水耗下降3%左右，细颗粒物年均浓度力争继续下降。

陈吉宁表示，今年要完成1,200公顷住宅供地，扩大住房供给，稳定市场预期；发展住房租赁市场特别是长期租赁，推进集体建设用地建设租赁住房；鼓励产业园区建设职工集体宿舍，多渠道解决城市运行和服务保障行业务工人员住宿问题。

规范住房租赁市场管理，落实承租人稳定居住和享受公共服务的各项保障政策；着力推进已供地290万平方米共有产权住房和600万平方米商品住房建设，尽快形成市场供应；建设筹集各类保障性住房5万套，完成棚户区改造2.36万户。

据其介绍，北京今年划定城市开发边界和生态控制线，严控建设用地规模，实现生态用地动态增长，全市城乡建设用地年度减量30平方公里以上，适度提高居住用地及其配套用地比重，推动职住平衡。

今年北京将打好蓝天保卫战，以细颗粒物来源解析为基础，制定实施新一轮大气污染防治行动计划。把高排放车治理作为重中之重，将低排放区由六环路内扩展到全市域，有序推进农村煤改清洁能源，基本实现平原地区“无煤化”，认真落实空气重污染应急预案。

上海市市长应勇周二表示，今年该市生产总值(GDP)增长预期目标为6.5%左右；并加强房地产市场调控不动摇、不放松，在提高中小套型供应比例、促进商品房有效供给同时，加大租赁房建设力度。（完）