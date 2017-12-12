北京住建委称国企利用自有用地建保障房是职工福利分房系误读

路透北京12月12日 - 新华社援引北京市住建委日前表示，有个别媒体发布错误解读“关于北京市鼓励国有企业利用自有用地建设保障房，是企业职工福利分房”，这没有政策根据和事实依据。国有企业利用自有用地建的都是保障房，严格通过公开摇号进行分配，分配对象都是符合条件的申请人群。

报导援引北京市住建委相关负责人介绍，北京进一步引导和鼓励全社会支持参与住房保障工作，不断拓宽保障房筹集渠道，多主体供给，形成了广泛合力。其中，鼓励国有企业利用自有用地建设保障房，加大政策支持力度，目前已建设约12万套。

“鼓励国企拿出自有用地建设保障房，是增加保障房的供给渠道，而非企业自建房为企业内部职工福利分房。”上述负责人表示，这些房源均面向社会符合条件的保障房家庭进行公开配租配售。

据介绍，鼓励国企利用自有用地建保障房的举措在北京已经摸索多年。这些地块都要经过公开的招拍挂手续，这些项目虽然是利用国企自有用地而建，但并没有专门面向国企内部进行定向销售，而是面向社会公开申购及摇号。只要符合相关条件，不论单位属于哪里，均有资格购买。 这些国企自有用地获准改变土地性质盖保障房，通常都是以底价成交，企业不会直接获得土地收益。但盘活资源后，可以从保障房配建的车库、商业配套等项目中获取收益。

而针对媒体关于 “ 企业自持商品房租金一次付10年押金要付20年” 的报导，12月11日上午，北京市住房和城乡建设委员会紧急约谈了“中国铁建理想家”项目开发企业北京欣达置业有限公司相关负责人，并立即启动了对该项目是否存在“以租代售”行为的调查。

北京市住建部网站刊登新闻稿指出，“自持商品住房严禁‘以租代售’或通过其他方式变相销售，开发企业一旦被认定存在‘以租代售’或通过其他方式变相销售的行为，将被纳入‘黑名单’，面临取消在本市‘拿地’资格和资质降级或注销的严厉处罚。”（完）