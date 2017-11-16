北京市五年内将供应1000公顷集体土地建设租赁住房

路透北京11月16日 - 中国北京市规划国土委和住建委近日联合发布意见称，从今年起五年内，北京将供应1,000公顷集体土地，用于建设集体租赁住房，平均每年供地任务量约200公顷。

规划国土委微信公众号周四刊登“关于进一步加强利用集体土地建设租赁住房工作的有关意见”主要内容显示，目前市规划国土委正会同有关部门，积极推动集体租赁住房项目前期用地工作，确保完成本年度土地供应任务。

根据意见，集体租赁住房的租金水平可统筹考虑区位、配套、市场需求等因素，并参考周边市场物业水平，与房屋租赁市场接轨。

意见鼓励签订长期住房租赁合同，但单次租期不得超过10年。除承租人另有要求外，单次租赁期限不低于三年；承租人要求承租三年或以内的，出租机构不得拒绝。

在与公租房的对接方面，集体租赁住房对接市场租户，鼓励趸租作为公租房房源，面向公租房备案家庭或人才配租。经住房保障管理部门确认纳入全市保障性住房筹集计划的，可按规定享受相关优惠政策。

同时，鼓励将集体租赁住房委托给专业化运营企业进行管理和运营，提高租赁业务和物业管理的标准化、专业化水平。

在资金筹措上，主要有四种模式：农村集体经济组织的自有资金；市区住房保障专业运营机构、园区管理机构或签约租赁的企业支付租金；农村集体经济组织以建设用地的预期收益，向金融机构申请抵押贷款，获得金融资本的支持；以及由农村集体经济组织以土地使用权入股、联营的方式，与国有企业联合开发建设，但集体经济组织在新成立企业的持股比例不得低于51%，且应有保底分红。

意见指出，集体租赁住房是农民集体持有的租赁产业（租赁物业），可依法出租获取收益。不得对外出售或以租代售。坚决杜绝变相开发建设小产权房。

在建设地点选取上，结合“三城一区”和产业功能区，坚持毗邻产业园区、交通枢纽和新城的原则进行布局建设。

易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，北京对于集体建设用地的政策放宽，符合此前中央对于租赁市场发展的导向。目前大城市的近郊区基本上还有很多集体建设用地，本身在用地方面处于比较模糊的状态，甚至很多地方还有小产权住房。

而北京此次政策则给予了此类用地的使用一个明确的导向，即给予发展租赁住房的导向，所以也有助于此类土地资源的盘活，对于北京未来租赁房源的供应和租赁市场的培育发展都有积极的作用。

据北京市规划国土委，截至2016年底，北京市已先后启动了海淀区唐家岭、温泉镇太舟坞村、朝阳区平房乡平房村、海淀区西北旺镇皇后店村和昌平区北七家镇海鶄落村等四批五个试点项目，共涉及集体建设用地38公顷，可建设近1.5万套、总面积约110万平方米的公共租赁住房。（完）