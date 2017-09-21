北京共有产权住房在落户入学上与普通商品房政策一致--住建委

路透北京9月21日 - 北京市住建委周三稍晚正式发布“共有产权住房管理暂行办法”，明确规定将通过实行政府与购房人按份共有产权方式，政府将其持有的部分产权的“使用权”让渡给首次购房人，供应对象为符合北京市住房限购条件且家庭成员名下均无住房的家庭。

较之今年8月公布的征求意见稿，正式公布的暂行办法有几处调整，住建委有关负责人强调，共有产权住房属于产权类住房，在落户、入学上和购买其他普通商品住房政策一致。

住建委有关负责人称，共有产权住房政策的出台，将引导居民形成梯级消费理念，加快构建购租并举的住房制度，建立完善符合首都特点的住房基础性制度和长效机制，全力推进住有所居目标实现。

对于离婚人员申请共有产权住房问题，暂行办法明确仅限制“有住房家庭夫妻离异不满三年单独提出申请”的情形，对离婚前家庭成员无住房或再婚家庭，不受此限制。

对于要求无住房转出记录，目的是聚焦无房刚需家庭首次购房需求，符合回归自住属性，杜绝投资投机需求。同时，采纳应将“家成员名下无住房”、“无住房转出记录”明确为“家庭成员在本市均无住房”、“在本市无住房转出记录”的意见建议，在办法中予以修改完善。

关于东城、西城等区房源。办法第五条规定，市住房城乡建设委在发展新区统筹部分房源用于弥补中心城区房源供应不足。根据第十一条规定，东城、西城区户籍但在项目所在区工作的家庭，与项目所在区户籍家庭具有同等待遇。

办法规定申请人若是单身家庭，应当年满30周岁。住建委表示将制定支持政策，引导30周岁以下单身青年通过租房方式解决住房困难问题，形成租售并举、先租后售、梯度消费，确保政策有效衔接。

住建委表示，下一步将加快推进今年5万套共有产权住房的土地供应和组织建设工作，推进项目尽快入市，加快形成有效供应，解决无房家庭住房需求，同时为稳控房价提供有力支持。今后五年北京市将完成25万套共有产权住房供地。

清华大学房地产研究所所长刘洪玉认为，与公租房比，共有产权住房有利于减少政府财政支出和对有限财政资金的长期占用，提高住房保障体系运行效率和可持续性。

他称，共有产权住房“产权清晰”的特点，也为家庭持续增持产权份额提供了空间和路径，有助于鼓励家庭通过自身努力逐步积累财富，避免福利陷阱；“责权明晰”的特点，对家庭是否具有转售、转租权利，以及如何分配由此产生的收益做出了清晰界定，压缩了寻租空间，改善了住房保障制度的公平性。

北京住建委已在8月发布共有产权住房管理暂行办法的征求意见稿，新北京人分配的共有产权住房比例不少于30%，共有产权住房购买五年后，可按市场价格转让所购房屋产权份额。（完）

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