北京证监局责令乐视网前董事长贾跃亭月底前回国 履行义务

路透北京12月26日 - 中国证监会北京监管局周一晚发布通告，责令乐视网(300104.SZ)前任董事长贾跃亭于2017年12月31日前回国，切实履行公司实际控制人应尽义务，配合解决公司问题，稳妥处理公司风险，切实保护投资者合法权益。

北京证监局网站发布的通告并称，贾跃亭以投资汽车业务及融资为由滞留境外，其控制的相关公司对上市公司存在巨额欠款，至今尚未归还，相关行为严重侵害了上市公司的合法权益及广大投资者的切身利益，社会影响极其恶劣。

通告指出，近期，上市公司乐视网及乐视系相关公司经营困难，贾跃亭作为乐视网实际控制人及前任董事长，在公司急需资金时未履行对上市公司提供无息借款承诺，北京证监局已对贾跃亭违反承诺的行为出具《关于贾跃亭采取责令改正行政监管措施的决定》，截至目前贾跃亭仍未履行承诺且未向北京证监局报送整改报告。

北京证监局已于2017年9月13日向贾跃亭下发了《关于对贾跃亭的监管关注函》，明确要求贾跃亭在见文后立即回国，稳妥处置公司面临的各种风险，此后也通过上市公司多次向贾跃亭传达了回国履责的要求，但至今未见其采取相关行动。

乐视网11月11日曾公告称，近日收到贾跃亭的回复函件称，因其已将减持股份所得资金全部用于非上市体系以及个人所涉及的债务偿付等，无力继续履行无息借款予上市公司的承诺，亦无力履行增持上市公司股份的承诺。

乐视网自2017年4月中旬起停牌，筹划新的重组方案，停牌前收报30.68元；经过8月下旬除权除息后，股票最新价格实际为15.33元。（完）