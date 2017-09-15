北京明确停止所有虚拟货币交易最终时间和新用户注册

路透北京9月15日 - 中国北京市周五要求，各比特币交易场所最晚应于9月15日24点前发布公告，明确停止所有虚拟货币交易的最终时间，并宣布立即停止新用户注册。各交易场所应妥善处理好债权债务关系，确保投资者资金，各类虚拟货币的安全。

据路透获得的文件显示，北京市互联网金融风险专项整治领导小组办公室要求，各交易场所应于9月20日18点前制定详细的无风险清理清退工作方案，并报其备案。

“各交易场所应于2017年9月20日18点确定一个银行账户用于存放客户资金，注销其他银行账户和非银行支付机构账户，并报中国人民银行营业管理部备案。”文件称。

文件并要求，各交易场所股东、实际控制人、高级管理人员、财务负责人、核心技术负责人在清理退出期间要在京合力配合做好平台清理退出工作。各交易场所完成清退工作前应每日向注册地区所在金融办报告运营状况，清理清退工作进展情况。各交易场所应保存好客户交易和资产数据，并刻盘报送注册地所在区金融办。

中国互联网金融协会称，各类所谓“币”的交易平台在中国并无合法设立的依据，不法分子也往往利用交易平台获取所谓“虚拟货币”以从事相关非法活动，存在较大的法律风险，近期大量交易平台因支持代币发行融资活动(ICO)已被监管部门叫停。

比特币中国今日公告称，将于9月30日停止所有交易业务，并停止新用户注册。比特币中国数字资产交易平台今日起停止新用户注册；9月30日数字资产交易平台将停止所有交易业务；比特币中国的矿池（国池）等业务将不受此影响，继续正常运营。(完)