北京至雄安城际铁路开工总投资约335亿 2020年底全线通车

路透北京2月28日 - 新华社周三引述中国铁路总公司报导称，雄安新区首个重大交通项目北京至雄安城际铁路今日正式开工建设，总投资约335.3亿元人民币，2020年底全线通车。

该铁路起自京九铁路李营站，经北京大兴区、北京新机场、霸州市，终至雄安新区，正线全长92.4公里，共设五座车站。

其中，北京城区内李营至北京新机场段设计时速250公里，将于2019年9月与新机场同步开通使用；北京新机场至雄安新区段设计时速350公里，雄安站枢纽已完成国际招标评选，新机场至雄安段将于2020年底投入使用。

京雄城际铁路雄安建设指挥部指挥长杨斌表示，京雄城际铁路开工标志着雄安新区重大基础设施启动建设。京雄城际铁路北端连接北京枢纽北京西站，南端与规划的雄（安新区）商（丘）高铁衔接，并与津保铁路、津秦高铁、京广高铁等连通，形成雄安新区与京津冀地区及全国主要城市高速铁路联网运输通道，对促进京津冀协同发展具有重要作用。

据了解，京雄城际铁路是联系雄安新区、北京新机场和北京城区最便捷、高效的重大交通基础设施，可实现30分钟从北京城区到达雄安新区，将为新区集中承接北京非首都功能疏解提供有力支撑。

上周召开的中共中央政治局常务会议听取雄安新区规划编制情况的汇报，经过反复修改完善，雄安新区规划编制取得重要进展，要将雄安新区打造智能新区、绿色低碳新区和创新发展新区，适时启动一批重大基础设施建设。

中国国务院去年4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。（完）