中国个股：大康农业再度进军巴西市场，拟收购农产品贸易商Belagricola

路透上海6月17日 - 停牌逾三个月的中国湖南大康国际农业食品股份有限公司周五晚发布重大资产购买草案称，拟收购巴西农产品生产贸易商Belagricola，这将是其第二宗在巴西的大型收购。大康农业计划将该公司与此前收购的Fiagril公司进行横向整合，合并打造大豆等农产品的生产销售平台。

公告显示，大康农业控股股东鹏欣集团的境外主体全资子公司DKBA将首先以认购新发行的股份和受让现有股东股份的方式获得Belagricola公司53.99%的股份，并通过认购新发行的股份的方式获得LandCo公司49.00%的股份，及LandCo发行的1,000份具有利润分配权的可转换债券。此次交易的总对价为不超过2.53亿美元同等价值的雷亚尔。

而大康农业的全资子公司大康卢森堡则将支付1,000雷亚尔等值欧元现金作为对价，受让DKBA公司100%股权，从而间接控股Belagricola公司。

Belagricola主要从事大豆、玉米和小麦采购销售、农业生产资料经销业务，报告期内农产品贸易量均超200万吨。LandCo公司是由境外交易对方新设立的，用于承接从Belagricola剥离的相关物业的公司。

大康农业表示，在未来两年内将对Belagricola进行投后整合，与Fiagril合作成立平台，进行农资的集中采购和粮食的销售。两家公司的农产品贸易业务预计在未来2-3年内能够合并达到1,000万吨以上，占巴西4%-5%的市场份额；合并可产生每年约15亿雷亚尔的农资销售额，占巴西化肥、种子和农药市场的2%到3%。

大康农业并称，交易完成后上市公司将在巴西大豆主产区打造完整的贸易平台，绕过南美大豆贸易垄断，有利于提高与国际大粮商的议价能力，增强大豆来源的稳定性和贸易的主动权。数据显示，2016年度国内大豆消费总计为10,200万吨，进口依存度接近89%。

2016年大康农业以2亿美元价格收购巴西农业公司Fiagril的57.57%股权，这是有史以来中国企业投资巴西农业的最大一笔交易。Fiagril公司为巴西最大的大豆、玉米贸易平台和农业生产资料经销商平台之一。

大康农业自3月13日起停牌至今，暂不复牌，停牌前收报3.50元/股。（完）

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here (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)