奔驰和宝马汽车在韩国销量首次超过通用汽车

路透首尔3月7日 - 奔驰(Mercedes-Benz)(DAIGn.DE)和宝马(BMWG.DE)上月在韩国的汽车销量都首次超过美国通用汽车(GM.N)，得益于德国高端汽车品牌愈发受到欢迎。此外在通用汽车宣布进行重大重组之后，受消费者的欢迎度有所降低。

虽然韩国本土汽车公司现代汽车(005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)在市场占据主导地位，但近年来德国高端品牌的市场占有率在上升，他们给注重品牌的消费者提供了更多选择。

行业数据显示，宝马汽车2月销量增长近一倍，达到6,118辆，仅仅略低于奔驰，后者2月在韩国销量较上年同期增长12%，达到6,192辆。

去年韩国成为奔驰汽车在全球的第六大市场，此前排在第八位。

通用汽车上个月宣布，计划关闭在韩国四家工厂中的一家，并且还在考虑其他三家工厂的未来。这导致该公司2月份在韩国的零售销量接近腰斩，只有5,804辆。

由于消费者担心会失去售后服务及余值保障，通用汽车在韩国的排名从长期以来的第三大汽车生产商下滑至第六位。

通用汽车正在寻求韩国政府的金融救助，并寻求当地工会在薪资和福利方面做出让步，以便在韩国保持运营。

周三与工会的谈判未能取得具体成果，不过已经有大约2,500名员工申请自愿裁员计划。

“我们希望尽快结束与工会和政府的谈判，”通用汽车的韩国发言人称，并表示“完全拆解后的再重组将会损害消费者信任。”(完)