伯克希尔哈撒韦减持IBM 增持苹果

路透纽约11月14日 - 巴菲特的伯克希尔哈撒韦 (BRKa.N)再次大幅减持IBM(IBM.N)，进一步退出这项巴菲特承认不是最佳的投资。

周二有关伯克希尔哈撒韦美股持仓的监管文件显示，伯克希尔哈撒韦第三季度将IBM持仓减少32%，从5,410万股价值83.2亿美元降至约3,700万股价值53.7亿美元。

自2016年末以来，伯克希尔哈撒韦对IBM的持仓减少54%，当时持有8,100万股，买入成本约138亿美元。

伯克希尔哈撒韦第三季度还将苹果(AAPL.O)持仓增加3%，至1.341亿股，价值207亿美元；并且行使了认股权证增持7亿股美国银行(BAC.N)，成为该行最大股东。

在巴菲特及其副手Todd Combs和Ted Weschler第三季减持的股票中，IBM占大部分。

“IBM是一家有实力的大公司，但他们的同业竞争者也很强大，”他曾表示。

伯克希尔哈撒韦曾表示，其对IBM平均每股支付约170美元。IBM周二收盘涨0.49美元报148.89美元，但盘后交易下跌。

伯克希尔哈撒韦还公布，第三季降低对富国银行(WFC.N)、有线电视公司特许通讯(Charter Communications)(CHTR.O)的持股，并提高对种子业公司孟山都(MON.N)和信用卡发卡商Synchrony Financial(SYF.N)的持股。

伯克希尔哈撒韦不再公布对Wabco Holdings(WBC.N)的持股。Wabco Holdings销售商用车制动系统。(完)