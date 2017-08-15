巴菲特麾下伯克希尔哈撒韦增持Synchrony 减持通用电气

路透纽约8月14日 - 巴菲特(Warren Buffett)麾下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) (BRKa.N)周一称，增持Synchrony Financial (SYF.N)股票，提高对信用卡行业的押注，同时减少对Synchrony前母公司美国通用电气(GE) (GE.N)的投资。

伯克希尔在季报中公布的美国上市公司持仓中，包含了上述调整。

伯克希尔称，持有1,750万股Synchrony股票。Synchrony是一家联名信用卡发行公司，2014年从GE脱离出来，截至6月30日价值约5.21亿美元。

伯克希尔已经是信用卡发行商美国运通(American Express) (AXP.N)的最大投资者，持有约六分之一的股权。

Synchrony股价盘后大涨4.6%，可能反映出投资者对巴菲特眼光的认可。

伯克希尔规模较小的投资通常由巴菲特的副手Todd Combs和Ted Weschler决定，巴菲特主要关注美国运通、苹果(AAPL.O)和富国银行(WFC.N)这样的大规模投资。

尚不清楚谁决定出售GE投资，其价值截至3月底时为3.15亿美元。

伯克希尔没有立即回应置评请求。

Synchrony股价在4月28日曾大跌16%，当时其减记更多不良贷款，导致获利低于预期。这部分跌幅尚未扳回。

晨星分析师Colin Plunkett在电邮中说，伯克希尔可能认为这是“吃进的好机会”。

他表示，Synchrony仍被低估，负债水平较低，而且“很有可能向股东返还现金”。

Synchrony未立即回应置评请求。

伯克希尔在第二季削减对美国航空集团(American Airlines Group)(AAL.O)、达美航空(DAL.N)和联合大陆控股(United Continental Holdings)(UAL.N)的持股，并增持了纽约梅隆银行(BK.N)与通用汽车(GM.N)。

该公司还几乎抛售了商用汽车零部件供应商Wabco Holdings(WBC.N)的所有股票。

伯克希尔增持了Liberty Media(FWONA.O)，并减持Sirius XM Holdings(SIRI.O)；这两项投资都与亿万富豪John Malone有关。

知情消息人士在7月称，巴菲特与Malone考虑对美国无线运营商Sprint(S.N)进行大手笔投资。(完)