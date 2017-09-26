（修正）必和必拓称2017年将是电动车行业的临界点

（更正：修正第三段和第四段措辞，将“改革年”修正为“革命年”）

路透新加坡9月26日 - 必和必拓(BLT.L)首席商务官Arnoud Balhuizen周二称，今年对电动车行业来说将是一个“临界点”，并表示这对原材料生产者的影响将最先体现在金属市场，之后是油市。

“我们曾在2016年9月发表一份博客，并提出问题：2017年是否将成为电动汽车的革命年？”他接受采访时称。

“是的，2017年正是我们一直所说的革命年。而铜将是未来的金属。”

全球汽车保有量近11亿辆，其中电动车总计大约100万辆，但必和必拓预计2035年时电动车可能将增至1.4亿辆。

Balhuizen说，他预计铜将最先感受到这一变化的影响。由于过去20年没有发现大型铜矿，铜供应将难以满足增长的需求。

他说，鉴于生产纯电动汽车所需的铜是内燃机汽车的四倍，市场或许低估了上述重大变化将给铜需求带来的影响。

Balhuizen说，由于拥有像智利的Escondida和Spence以及澳洲的Olympic Dam等资产，必和必拓处于非常有利的地位。

但电动汽车荣景对石油的影响或许需要更长时间才能感觉到。Balhuizen说，未来10-15年，必和必拓认为内燃机的改善对石油需求构成的拖累将更大。

Balhuizen还说，中国的“一带一路”倡议是短期内影响需求的又一个重要因素，必和必拓预计，仅看对钢铁的影响，就会带来1.5亿吨的新需求。(完)