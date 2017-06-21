力拓建议让兖煤澳大利亚收购旗下C&A煤矿 嘉能可意外出局

路透悉尼/伦敦6月20日 - 力拓(RIO.AX)(RIO.L)周二选择中国兖州煤业控股子公司兖煤澳大利亚(Yancoal)(YAL.AX)为力拓旗下Coal & Allied Industries(C&A)的买家，作价24.5亿美元。这个结果让出价更高的嘉能可(GLEN.L)大感意外。

本月稍早时，嘉能可提出以25.5亿美元现金收购位于澳洲新南威尔斯猎人谷地区的煤矿，此价格高过兖煤澳洲的出价。

嘉能可长久以来一直在猎人谷寻觅优质动力煤资产。虽说煤炭对环境污染的疑虑较高，但嘉能可认为，由于煤炭仍然是最便宜的基本负载发电形式，其需求料将持续下去，特别是在亚洲。

力拓称选择兖煤澳洲，是因获得了兖煤澳洲提供的额外讯息，包括融资计划、监管许可和提高收购条件得以确认。嘉能可则表示将在适当的时候做出回应。

“我们认为，兖煤澳洲提出以24.5亿美元收购我们的热能煤资产，对股东而言，这是最佳估值，且交易确定性更高。”力拓执行长Jean-Sebastien Jacques声明稿称。

行业消息人士说，他们认为嘉能可将继续加大努力来争取收购此项资产。

力拓说，比起嘉能可，兖煤澳洲的方案更能够适时地完成。力拓并称嘉能可尚未取得包括澳洲、中国、韩国及台湾在内等各方管辖权的审批。

力拓股东大会将在6月27日于伦敦、6月29日在悉尼举行，股东们将对兖煤澳洲提出的收购案进行表决，若是获得通过，预计交易将在第三季完成。(完)