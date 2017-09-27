焦点：亚洲城市共享单车出行蔚为风潮 汽油需求增长放缓

路透新加坡9月26日 - 我们并不是要追溯至依靠马匹出行的时代，即使自行车是最先取代畜力作为个人交通工具的机械装置。

然而，自行车现在可算是一种新兴的两轮动物。在北京、台北、新加坡和亚洲其他城市，数以百万计的消费者通过手机app租借自行车以满足最后一公里的出行需求，将轿车和摩托车留在家里，也放弃了打车。

根据中国交通部的数据，两年来共享单车蓬勃发展，光在中国就投放了超过1,600万辆单车，有超过1亿人注册成为用户，从而减少了轿车使用并导致汽油需求增长放慢；而轿车使用和汽油需求增长原本就预计将在2025年之前出现停滞。

“我经常使用共享单车服务，因为它非常方便。我在哪都能找到单车，也不用担心丢失，”土生土长的北京居民张女士说，今年36岁的她每周都会使用几次共享单车作为通勤之用，骑行距离在五公里以上。

分析师无法及时获得共享单车数量的最新数据，更难以估计共享单车的快速发展导致汽油消费量增长幅度的下滑程度。但根据行业估计、政府报告和一项路透调查，有一点十分明确，即共享单车服务正在减少人们坐车出行的次数。

“去年末以来共享单车市场井喷...主流观点认为这提高了公共交通的使用，因为共享单车可帮助完成行程，”IHS Markit下游顾问Harry Liu表示。

甚至在共享单车企业数量开始成倍增长前，分析师就已经表示，提高汽车能效和电动汽车使用增长意味着，汽油需求大幅增长的时代结束了。

FGE旗下East of Suez oil主管Sri Paravaikkarasu表示，中国汽油需求增速今年料减缓至近4%。去年增幅为6.5%。

据中国国企--中国石油天然气集团公司，中国汽油需求料最早2025年触顶。

“以前在火车站外总能看到出租车排着长队等待拉客，但我现在已经看不到这种情况，”北京一位分析师表示。这位王姓分析师参加了路透对共享单车用户的调查。

**共享单车进军海外市场**

过去的一个月，中国共享单车初创企业摩拜在马来西亚吉隆坡、泰国曼谷和美国首都华盛顿推出了共享单车服务。

2016年4月正式运营的摩拜单车和国内竞争对手ofo小黄车，已经从风险投资和私募股权公司吸引到共计逾20亿美元的融资，投资者中包括淡马锡、腾讯(0700.HK)、DST Global和蚂蚁金服。

ofo目前在全球投放的单车数量超过1,000万辆，摩拜单车为700万辆左右。ofo表示，计划未来三个月全球投放单车数量可望增加至2,000万辆。

ofo的亚太地区业务负责人曹枭称，这些投资“显示出投资人对全球共享单车行业的信心”。

台湾也支持共享单车项目，计划到2020年自行车在上班交通工具中的占比从目前的约5%升至12%。

台北市政府正在推广Youbike公共自行车项目，目标是到2018年每人步行不超过10分钟就能找到一个自行车租赁站。

新加坡的Obike和美国的VBikes也在台湾提供无桩共享单车服务。

“一旦共享单车发展到极限，发展到人们对移动性看法的地步，那将具有颠覆性，”Harry Liu称。

**威胁汽油消费**

对中国36个城市10万个摩拜用户进行的调查显示，自该服务被引入以来，受访者称开车出行的情况已经减少逾半。

深圳市交通运输委员会的一项报告显示，该市的共享单车已超过50万辆，已取代了近10%的私家车出行或13%的汽油消费。

BMI research油气分析师Peter Lee称，如果政府加大推动降低碳排放和改善空气质量的努力，演变成更多车主以骑车取代驾车短途出行活动，那么共享单车可能会对汽油消费构成威胁。

该分析师还称，中国乘用车销量增速在未来五年料将放缓至2.5%。2011-2016年期间，中国乘用车销量年均增幅为10.1%。

不过，对单车数量的管理不善，以及部分单车的不当使用，可能会引起立法方面的注意，这会限制单车的使用。由于公共区域乱停放问题，武汉、上海、广州等一些中国城市已禁止投放新的共享单车。(完)