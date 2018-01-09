分析：生物科技业110亿美元购并案 引发2018年购并狂潮预测

路透伦敦1月8日 - 大型制药商向规模较小的同业买进大有可为的资产，在短短四天内，就有110亿美元的生物科技行业并购出价，促使外界预期生命科学领域并购交易将在2018年大放异彩。

资料图片：2013年7月，英国，癌症研究院实验室内，科学家准备蛋白质样本。REUTERS/Stefan Wermuth

周一会计师事务所安永和法律公司Baker McKenzie各自公布的报告，均预测今年并购案将大幅增加，因美国税改或将刺激大型企业对并购交易的兴趣。

美国生物制药公司新基(Celgene)(CELG.O)已经同意以最多70亿美元收购Impact Biomedicines，丹麦制药商诺和诺德(NOVOb.CO)向比利时生物科技公司Ablynx(ABLX.BR)发出26亿欧元(31亿美元)的收购提议，武田药品工业(4502.T)则计划以6.30亿美元买下TiGenix(G9U.BR)，这些交易令2018年的并购领域在年初便呈现一派火热景象。

2017年这方面的并购活动相对受抑，生命科学行业的并购规模总计约2,000亿美元，领衔的是强生(Johnson & Johnson) (JNJ.N)以300亿美元收购Actelion，以及吉利德科学(Gilead Sciences) (GILD.O)以120亿美元收购Kite的交易。

鉴于企业提高财务实力且有稳健的资产负债表，安永相信今年这方面的并购活动规模将超过2,000亿美元。此外，还有大量的潜在需求。2017年10月受访的生命科学企业高管中，有60%计划在接下来12个月积极寻求并购，4月时该比例为46%。

与此同时，Baker McKenzie预测全球保健行业并购活动在2018年将增长50%，其中北美地区占这类并购活动的比例远超过一半以上。

生物科技企业在发现未来药物方面所扮演的角色日益重要，推动了并购需求。

“我相信来自外部资源的行业层面的创新比例会升高，在诺和诺德亦是如此，”诺和诺德首席财务长Jesper Brandgaard对路透称。

“Ablynx就是强大的技术研发出现在较小的生物科技公司的一个例子，该公司技术研发速度极快，而且没有大型制药公司中可见的一些繁琐规定。”

**罕见疾病**

2017年美国药品批准数触及21年高点，总共有46种新药获得批准，来自较年轻生物科技公司的新产品所占比例越来越大。

对于大型制药公司以及吉利德科学和新基等大型生物科技公司来说，规模较小的创新型企业现在是实验性药物的重要来源。实验性药物将充实这些大公司处于研发阶段的药物。

Edison分析师和前基金经理Andy Smith说，治疗糖尿病和呼吸障碍等疾病的基础医疗药物定价面临压力，加上曾经轰动一时的药物专利到期，这些都促使大型制药公司进入生物科技集团通常较为擅长的罕见疾病领域。

“大型制药公司的压力似乎在加大，仿制药现在占美国处方的90%，这促使制药企业寻找尖端的治疗方法，促使他们直接进入生物科技公司擅长的领域，”他说。

2018年是否将成为生技业并购的黄金年，仍有待观察；但在近来美国实施税改后，受事件驱动的对冲基金Case Equity Partners等投资者，对制药业寄以厚望。

“手中有大量现金困于海外的美国企业，现在当可更容易地将资金用于国际并购市场。因此我们预计，2018年(并购活动)将非常活跃，会有多个竞争性拍卖以大幅溢价进行。”Case Equity Partners在一份年终信函中称。

尽管银行家表示，美国实施税改以及特别是对留滞海外的现金汇回给予低税率优惠，迄今为止对交易谈判的影响有限，但他们相信，企业今年可能决定分配更多现金于并购。

并购展望可能是周一起在旧金山举行的摩根大通年度保健大会的热门话题，许多生技业交易及结盟通常都在此会宣布。

图表：美国食品药物管理局(FDA)药品批准件数创21年最高

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(完)