8月人民币实际有效汇率与名义有效汇率均回升--BIS

路透北京9月21日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，8月人民币实际有效汇率指数续升0.54%至119.58，上月修正后为升0.10%。8月人民币名义有效汇率指数升0.41%至116.33，上月修正后为降0.02%。

国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正。

根据BIS公布的数据统计，人民币今年实际有效汇率累计跌2.65%，名义有效汇率则累计跌1.89%；2016年人民币实际有效汇率累计下跌5.69%，名义有效汇率则累计下跌5.85%，均为七年来首次出现年度下跌，且跌幅创2003年以来最大。

实际有效汇率上升代表本国货币相对价值上升，下降表示本币贬值。名义有效汇率剔除通胀之后即为实际有效汇率，实际有效汇率更能反映一国货币的对外价值；名义汇率降幅大于实际汇率，表明当前中国的整体通胀水平要高于可比较的国家的通胀水平。

中国国家统计局此前公布，8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%，高于路透调查预估中值1.6%，并创七个月新高。

中国外汇交易中心公布的BIS权重的人民币汇率指数8月微升1.61%至95.12，上月为下降0.68%。

BIS的有效汇率指数是基于2011-2013年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)

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