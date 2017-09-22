“债务陷阱”恐惧可能令央行无力采取必要行动--BIS

路透伦敦9月22日 - 国际清算银行(BIS)一名高层官员周五指出，目前许多央行正面临陷入“债务陷阱”的危险，也就是因为担心引发债务违约及经济动荡，而无法采取必需的行动。

BIS货币经济部门主管Claudio Borio在伦敦发表演说指出，现在或许已经到了央行减少关注通胀，多加关注金融稳定的时候。

许多央行为提振通胀率，实施低利率及资产购买刺激措施，推动举债攀升至纪录高位。

但这类政策也让各国央行对于调升利率更加感到不安，担心将对借款人造成过大压力，导致本国经济下滑。经济学教科书将此情况称之为债务陷阱。

他称对于各国央行而言，“至少这意味着时间会拉长，对于带动通胀回到目标有利。”

“利用额外操作空间来更有系统地解决金融循环问题，是理想做法。”

“这可能改善整体宏观经济表现，并降低债务陷阱的风险...政策选项尽失，升息难度提高，则可能会出现陷阱。”

他补充称，他的谈话内容刻意带有刺激意味。

“我们或许需要调整货币政策架构，”他称，并强调“更大程度地容忍通胀偏离目标，在此同时更加着重于金融稳定，是理想作法。”

尽管宽松货币政策带来种种刺激，许多地方的通胀仍顽固地处于低位。

Borio称，分析师不应该高估各国央行微调通胀的能力，特别是在当前环境下，新的科技、实际作业模式及全球化都影响其政策效力。(完)