外债减少及期限较长 可抵消新兴市场债务水平的上升--BIS

路透伦敦9月17日 - 国际清算银行(BIS)表示，新兴市场的整体债务水平尽管有所提高，但由于大规模转向对内发行并侧重于较长期债券，因此帮助提高了抵御外部冲击的韧性。

该行过去曾警告称，发展中国家，特别是中国，由于债务水平上升，正在步入一场新的风险危机中。但最近的一份报告发现，债务成分发生改变或许可以提供缓冲。

“新发债券多数以本币计价，期限较长而且利率固定。综合起来，这些趋势降低了货币错配和展期风险，应有助于强化公共财政的可持续性，”BIS写道。

该行这份周日发布的季度报告称，新兴市场的公债规模在11.1万亿美元，自2007年底以来已经翻了一番。公共债务与国内生产总值(GDP)之比升至51%，较2007年底时的水平高出10个百分点。

报告数据显示，23个大型发展中国家的未偿债务中仅有14%为外币计价，低于2001年底时的32%。

尽管在沙特、土耳其和波兰等一些国家中，外债仍占到总债务的三分之一左右，但整体而言外债发行规模是下滑的。

“2000年代初期外汇挂钩债务占比下降，可能帮助新兴经济体抵御住了2007-09危机及其所造成全球市场大波动的冲击，”报告并称

图表：外债减少及期限较长可抵消新兴市场债务水平上升 tmsnrt.rs/2xJU0F2

BIS还指出，新兴市场债券期限在稳步上升，图中所示23个国家的平均期限为7.7年，仅略低于发达国家八年均值。

并以墨西哥和南非为例，这两个国家的债券期限分别延长到了八年和16年，大大高于很多发达国家水平。

不过BIS也警告称，这里也并非完全没有风险。

更长的期限意味着更高的全球债券收益率，而这时可能正值发达国家退出为期数年的超宽松信贷政策之际。报告称，这“有可能对债券市场价值造成比以往更大的冲击，或会增加展期风险和其他负面反馈机制”。

这是因为升息往往会引发更长期债券价格相较偏短期债券更大幅度的下滑。(完)