BIS称欧元区银行业仍令全球银行业复苏势头蒙阴

路透伦敦6月25日 - 国际清算银行(BIS)周日称，尽管经济情况好转正在帮助全球银行业在金融危机爆发的10年后转危为安，但欧元区金融机构仍令人们对该领域的复苏保持谨慎。

BIS在央行领导人论坛上发布的年报中称，“金融行业面临着虽有改善，但仍具挑战性的环境，”

“在许多发达经济体中，短期经济前景明显改善，金融阻力已变为顺风。”

该清算银行补充称，银行业应使用“成长红利”增强他们应对市场动荡的韧性并重新塑造商业模式。若经济改善，将会阻止不良贷款的上升。

“这就是说，某些地区的银行体系依旧脆弱不堪，信贷质量将进一步恶化。例如在许多欧元区国家中，不良贷款比重依旧居高不下。”

BIS称，全球银行业者在降低杠杆和获利多元化方面已经取得进展，但许多银行的市值水平表明投资者仍心存怀疑。

BIS补充称，欧元区银行业者的市净率仍低于1，说明银行的股价低于每股净资产。

BIS称，银行业的需要股东权益报酬率(ROE)与实际ROE之间的差距缩窄，但在欧洲，这一差距近来反而有所扩大，凸显出银行业持续面临进一步提高获利能力的压力。

BIS经济顾问兼研究主管申铉松指出，欧洲银行业的表现还给人一种印象，那就是以跨境借贷来衡量的全球融资活动正在匆忙回撤。

“行业整并的前景清楚说明，国际银行业的收缩基本局限在总部设在欧洲的银行，”申铉松说。

“其他银行业体系与全球GDP有关的对外业务其实有所增加。”(完)