焦点：全球债务可能少报13万亿美元 因未计入外汇衍生品--BIS

路透伦敦9月17日 - 国际清算银行(BIS)周日表示，全球债务可能少报约13万亿(兆)美元，因传统的会计实务并未将用于国际贸易及外币计价债券对冲的外汇衍生品考虑在内。

BIS研究人员指出，这些少报债务带来的潜在风险很难评估，但主要的疑虑在于流动性紧缩，就像在金融危机期间汇率互换及远汇市场遭遇的情况一样。

数据显示，少报的13万亿美元曝险，已经超过3月底时美国以外企业和政府帐上债务总额的10.7万亿美元。

在当前的会计准则下，这些外汇衍生品并未显示在金融机构或非金融机构的财务报表内，意味着很难知道这些债务藏在哪里。

“债务状况仍然不明朗，”BIS货币和经济部门主管Claudio Borio及两位同事Robert McCauley和Patrick McGuire在最新季报中称。

“会计准则大多把这些债务放在表外，做为衍生品，而实际上是担保贷款，到期时本金是全部返还的，”BIS称。

他们补充对风险做出解释，“尤其是，多数外汇互换和远期的期限较短，可能引发大量期限错配，从而激发大规模流动性需求，特别是在市况紧张的时候。”

国内投资者在购买外国资产时有三个选择：购买外汇远期，进行外汇互换或回购交易。

头两种方式以净额基准记入资产负债表，不考虑名义金额，而回购交易以毛额基准记入。但这三种交易方式从本质上讲是类似的，都是有担保债务。

这几种交易都是用来规避购买外国证券时的外汇风险。

在外汇互换市场中，双方互换货币，并同意此后反向交换。在远汇市场，双方同意未来在确定日期以固定汇率换汇。

BIS称，互换及远汇市场去年日交易量超过3万亿美元，相当于外汇总交易量的逾60%。市场中超过90%的交易涉及美元，外汇互换占其中的75%。

其中短期合约占了绝对多数。2016年底时四分之三的仓位距到期日不到一年。

尽管自2000年代初期以来，未到期的外汇互换及远汇合约规模增加三倍，至58万亿美元，几乎是全球贸易额21万亿美元的三倍，但在金融危机后减少，反映出随着交易和投资锐减，对冲需求下降。

BIS称，非金融用户利用外汇远期和外汇互换进行投机，或者用作国际贸易和外币债券的对冲。

机构投资者、资产管理公司和对冲基金利用远期合约来对冲持仓或建仓，而金融机构利用互换来对冲海外债券的风险。

由于交易对方通常进入远期交易以降低汇率曝险，因此该债务大都有得到担保，但是这些债务主要是短期交易，意味着很容易受到金融体系压力的影响。

举例来说，在全球金融危机期间，欧洲银行业者对这些货币市场工具的倚赖增加，以确保其美元融资无虞；同时在危机期间结构性产品市场的崩解则在该系统中掀起阵阵冲击。

“直到主要央行于2008年10月采取一致行动，将向非美银行供应美元的换汇额度提高至无上限后，市场才冷静下来，”BIS报告表示。

至于由谁来向非美银行放款，BIS表示，资金来自美国银行业者、央行欧洲机构、超国家组织及民间的非银行业者。

并称，“这些似乎都提供一些融资，其中美国银行业者和主要央行合力填补了一半的资金缺口。”

图表：外汇衍生商品在外流通量vs全球GDP和其他指标 reut.rs/2xJPBBZ

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