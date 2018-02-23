（更正）人民币1月实际和名义有效汇率分别创一年和19个月新高--BIS

（标题和内文第一段中名义有效汇率创“13个月”新高有误，应为创“19个月”新高）

路透上海2月23日 - 国际清算银行(BIS)日前公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.92%至122.63，创一年新高，上月修正后为升0.16%；当月人民币名义有效汇率指数亦升0.65%至118.58，创19个月新高，上月修正后为降0.05%。

国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正。

根据BIS公布的数据统计，2017年人民币实际有效汇率累计跌0.99%，名义有效汇率则累计跌0.64%，这也是2003年以来首次连两年下跌走势；2016年人民币实际有效汇率累计下跌5.69%，名义有效汇率则累计下跌5.85%，均为七年来首次出现年度下跌，且跌幅创2003年以来最大。

实际有效汇率上升代表本国货币相对价值上升，下降表示本币贬值。名义有效汇率剔除通胀之后即为实际有效汇率，实际有效汇率更能反映一国货币的对外价值；名义汇率降幅大于实际汇率，表明当前中国的整体通胀水平要高于可比较的国家的通胀水平。

受春节错位带来的高基数影响，中国1月CPI同比涨幅放缓至半年来最低水准，PPI增幅亦为逾一年最低。分析师普遍预计2月CPI将大幅回升至2.5%左右，为年内高点，但全年应该在2-2.5%之间。[nL4S1PZ1HB]

中国外汇交易中心公布的BIS权重的人民币汇率指数1月升0.85%至96.75，上月为升0.74%。

BIS的有效汇率指数是基于2011-2013年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)

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