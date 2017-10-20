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9月人民币实际有效汇率与名义有效汇率均大幅回升--BIS
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2017年10月20日 / 凌晨2点57分 / 5 天前

9月人民币实际有效汇率与名义有效汇率均大幅回升--BIS

1 分钟阅读

路透上海10月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，9月人民币实际有效汇率指数升1.35%至121.19，创22个月最大单月涨幅，上月修正后为升0.52%。

9月人民币名义有效汇率指数升1.13%至117.65，亦创19个月最大单月涨幅，上月修正后为升0.41%。

国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正。

根据BIS公布的数据统计，今年实际有效汇率累计跌1.34%，名义有效汇率则累计跌0.78%；2016年人民币实际有效汇率累计下跌5.69%，名义有效汇率则累计下跌5.85%，均为七年来首次出现年度下跌，且跌幅创2003年以来最大。

实际有效汇率上升代表本国货币相对价值上升，下降表示本币贬值。名义有效汇率剔除通胀之后即为实际有效汇率，实际有效汇率更能反映一国货币的对外价值；名义汇率降幅大于实际汇率，表明当前中国的整体通胀水平要高于可比较的国家的通胀水平。

中国国家统计局稍早前公布，9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%，与预期一致，而9月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.9%，明显高于市场预期，通胀数据一冷一热。

中国外汇交易中心公布的BIS权重的人民币汇率指数9月微升0.14%至95.25，上月为上升1.61%。

BIS的有效汇率指数是基于2011-2013年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)

参看详情，请点选国际清算银行网站 here

发稿 张金栋; 审校 杨淑祯

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