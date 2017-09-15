焦点：交易平台比特币中国称将停止交易 比特币市场进一步下跌

路透北京/上海/伦敦9月14日 - 中国的比特币交易平台--比特币中国周四表示，将从9月30日开始停止所有交易，引发比特币进一步下跌。目前比特币较本月稍早触及的纪录高位已贬值超过30%。

中国比特币交易行业在最近几年快速增长，因相关交易所允许用户免费展开交易，吸引大量投资者与投机客蜂拥而至。

但这种情况促使中国监管机构出手打压比特币交易，旨在消除潜在的金融风险。比特币交易市场风险高且具有投机性质，但今年在消费者涌入的推动下实现前所未有的高增长。

在比特币中国宣布将停止交易的几小时前，第一财经援引上海金融业消息人士报导称，中国将于9月底全线关停所有比特币交易平台。

比特币中国称，这项决定是根据9月4日中国当局下发的《关于防范代币发行融资风险的公告》文件精神而做出的决定。中国对数字货币投资风险甚感忧心，下令叫停代币发行融资活动(ICO)。

根据行业网站Coinmarketcap，中国以及其他国家当局的行动，已引发管制比特币的范围恐将扩大而抛售比特币，比特币整体价值与其本月初创下纪录高点的时候相比，已跌去了将近600亿美元。

“中国的禁令导致市场恐慌，信息好坏不一、情势不明，市场信心因而转为负面，”资讯分析网站Cryptocompare创办人Charles Hayter说。

比特币中国官网称，比特币中国数字资产交易平台周四起停止新用户注册。2017年9月30日数字资产交易平台将停止所有交易业务。

受此消息影响，比特币中国的比特币价格大跌，1233 GMT时，重挫18%至20,510元人民币。

比特币在美国交易平台Bitstamp最多下跌了10%，至五周低位3,426.92美元，9月2日曾触及近5,000美元的纪录高位。

**恐慌情绪扩散**

恐慌情绪也扩散到其它加密货币，据Coinmarketcap，比特币的主要竞争对手以太币也挫跌了约10%。

路透和其他媒体本周援引消息人士报导称，中国计划进一步取缔可交易虚拟货币的交易平台，但监管当局尚未做出正式宣布。

中国国家媒体援引国家互联网金融安全技术专家委员会的数据报导称，中国投资者1-6月通过首次代币发行(ICO)向加密货币投入了达26亿元人民币。

摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)警告称，加密货币就是“骗局”，注定要“完蛋”，给比特币本周的崩跌带来又一打击。

比特币9月料创下2015年1月以来最差月度表现。(完)