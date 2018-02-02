FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#路透调查
#美俄关系
#达沃斯论坛
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#国际财经
February 2, 2018 / 12:15 AM / 2 days ago

比特币重挫11% 因Facebook禁止相关广告且监管担忧增强

1 分钟阅读

路透伦敦2月1日 - 全球最大的数字加密货币--比特币周四重挫11%至去年11月以来低位，由于Facebook禁止发布加密货币广告，而且监管机构对于此类货币的限制日益加强，吓坏了投资者。

卢森堡Bitstamp交易所的比特币价格周四最低跌至9,022美元，还不到12月触及的近20,000美元峰值的一半。比特币在1月下挫逾26%，为2015年1月以来最差的月度表现。

追踪加密货币行业表现的网站Coinmarketcap.com显示，其他加密货币在过去24小时内也遭遇两位数跌幅，包括市值第三大的Ripple以及Bitcoin Cash。以太坊(Ethereum)日内小幅上涨。

数字货币价值在去年出现爆炸性增长，新散户投资者如潮水般涌入市场，使得全球监管当局对这个投机性质浓厚的板块感到不安。

官员称罪犯将加密数字货币用于洗钱。印度还把这个市场称为庞氏骗局，政府周四誓言将禁用加密数字货币。

    Facebook (FB.O)本周在其网站一篇文章说，Facebook将禁止所有“常伴有误导或者虚假宣传行为的金融产品和服务”的广告，比如数字期权、首次代币发行(ICO)及加密数字货币。

    尚不清楚是否这项禁令将影响到Facebook上的所有加密数字货币广告。目前尚无法立即取得Facebook置评。(完)

    编译 徐文焰/李婷仪 审校 张涛/王丽鑫

    我们的标准：汤森路透“信任原则”
    0 : 0
    • narrow-browser-and-phone
    • medium-browser-and-portrait-tablet
    • landscape-tablet
    • medium-wide-browser
    • wide-browser-and-larger
    • medium-browser-and-landscape-tablet
    • medium-wide-browser-and-larger
    • above-phone
    • portrait-tablet-and-above
    • above-portrait-tablet
    • landscape-tablet-and-above
    • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
    • portrait-tablet-and-below
    • landscape-tablet-and-below