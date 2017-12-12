焦点：期货市场暗示比特币目前的凌厉涨势将会放缓

路透纽约/伦敦12月11日 - 周一新推出的比特币期货暗示，交易商预期这种加密货币的凌厉涨势会在未来几个月放慢，尽管其在现货市场触及17,000美元上方的纪录新高。

2017年6月3日，加拿大多伦多，一处比特币自动柜员机附近的比特币标识。REUTERS/Chris Helgren

Cboe Global Markets在周日晚间开始比特币期货交易，投资者首次可以通过有监管的大型交易所进入比特币市场。

一个月期比特币期货周日2300GMT开盘报15,460美元。至周一纽约尾盘时报18,650，较Bitstamp交易所现货价格16,900升水约8%。

稍早比特币一度触及17,270的纪录高位。

其疯狂涨势吸引了全球投资者的目光，也引来政府监管机构的密切关注，这完全有违于比特币创立者八年多前推出这种货币时的初衷。

“比特币创建者看到比特币涨得这么快应该会感到惊骇，因为对比特币及其最近暴涨的任何高度关注都会很快终结其自由，”研究公司Taylor Global Vision总裁兼创始人John Taylor Jr表示。

Taylor认为，基于他的技术分析，比特币尚未触顶，但上行趋势一旦结束，就会大跌。

鉴于比特币价格在过去一个月增长了近两倍，仅周一一天就涨逾15%，该期货定价表明投资者预期价格涨势将趋于温和。

美国以外一些不受监管的加密货币交易所已经开始交易比特币期货，但支持者称，美国市场首秀将赋予这一走势极其波动的加密货币更大的合法性，并鼓励更广泛地使用该货币。

芝商所(CME Group)料在12月17日推出其比特币期货合约。

**波动性疑虑**

尽管有人寄望比特币期货将吸引新的投资者，但多数较大资产管理机构的基金经理和机构投资者表示，比特币仍然太不稳定。

“由于波动性极高，比特币在多重资产组合中无法占有一席之地，”Robeco投资长Lukas Daalder说。

两个月期比特币合约交投在18,750美元，较即期价格升水11%；三个月期合约则报在18,140美元，升水约12%。

虽然这些涨幅与过去三个月大涨270%、过去两个月劲升230%相比显得很温和，但仍显示出比特币缺乏大规模做空的“空仓”。

“任何人，尤其是专业交易圈子的人，若真的在这个多头市场做空的话，那就是疯了，”Bitcoin Center NYC的创建人Nick Spanos说。“但今天没发生，不代表未来也不会发生。”

比特币今年迄今已上涨逾1,600%。年初时的价格甚至不到1,000美元。

**迈向合法化**

截至纽约时段午盘盘初，一个月期合约成交量为3,951口，也就是名义上的交易金额为7,310万美元左右。而根据Coinmarketcap网站数据，所有加密货币的日交易额超过215亿美元。

外界曾臆测推出比特币期货将引发市场更加震荡。虽然与传统货币或资产相比显得波动剧烈，但对于比特币来说，周一的涨势相对温和。

比特币上周曾在48小时内大涨逾40%，接下来10小时又暴跌20%。

“(比特币期货)将加速其合法化进程，而在几年之前，许多执法机构还认为民众使用比特币的正当理由有限，”伦敦Ropes & Gray负责金融犯罪案件的律师Jo Torode指出。

比特币期货合约以现金结算，价格基于比特币在Gemini交易所的美元拍卖价格。Gemini交易所是由Cameron Winklevoss和Tyler Winklevoss兄弟所有和经营的虚拟货币交易平台。

一个自称中本聪(Satoshi Nakamoto)的人或组织于2008年创立了比特币，这是首个成功使用加密技术来确保交易安全性和隐秘性的数字货币，即便有可能对它进行传统的金融监管，但也较难实现。(完)