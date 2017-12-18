焦点：CME开始比特币期货交易 开在高位后逐渐下行

路透纽约12月17日 - 全球最大的衍生品交易所运营商--芝加哥商业交易所(CME)周日开始比特币期货交易，该合约开盘价为今日盘中高位，开盘后的半小时跌逾6%。

2017年9月27日，比特币代币及美元纸币。REUTERS/Dado Ruvic

CME比特币近月期货开盘报20,650美元，盘中低位和高位分别为18,345美元和20,650美元。

该合约目前仍低于该交易所设定的1月合约参考价19,500美元。据CME，2月合约参考价为19,600美元，3月和6月合约参考价分别为19,700美元和19,900美元。

Cboe期货交易所(CFE)比特币期货最新报18840美元。

比特币在Bitstamp交易所最新跌1.7%报18,640美元。

比特币期货的推出被视为该数字货币朝合法化迈进的重要一步，而这应能放宽大型机构投资者的入场限制。

“开盘的表现不错，交易量较小，但目前为止相当平静。随着亚洲市场开盘，我确实认为交易量一定会增加。这是全新的资产类别，我认为很多投资者可能会想先观望一下其表现如何，然后再进场，”Blockchain Capital LLC合伙人Spencer Bogart在周日交易开始不久后表示。

芝加哥商业交易所(CME)近期交易量在287口。而在上周日的推出首秀，CFE全日的交易量将近4,000口。

Cboe Global Markets (CBOE.O)上周推出比特币期货，第一天就大涨近20%。

一些投资者认为，CME比特币期货将吸引更多机构需求，因其最终结算价格是从多个交易所收集得出。

Cboe比特币期货价格是基于Gemini交易所比特币的收盘竞价，Gemini交易所由虚拟货币企业家Cameron Winklevoss和Tyler Winklevoss拥有和运营。

市场整体情绪仍谨慎，从比特币期货的保证金要求可以看出这一点。

CME的保证金要求为35%，Cboe的要求为40%，反映出比特币的波动率。分析师表示，相比而言，标普500指数期货合约的保证金要求仅为5%。

一位期货交易商表示，经纪人或中间人对比特币期货的平均保证金要求约为交易所保证金的两倍。

比特币波动率劲升图表：reut.rs/2CN3T3X

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