焦点：比特币期货首秀万众瞩目 交易首日平稳上涨

路透纽约12月10日 - 备受期待的比特币期货交易周日首次上路取得不错表现，在短暂跌落开盘价后，价格回升上涨近9%。比特币是全球最大加密货币。

2017年12月8日，比特币代币。REUTERS/Benoit Tessier

比特币期货展开交易，让比特币有机会获得等待已久的合法地位及扩大接受使用，但许多专家担心，比特币市场缺乏法治的相关风险，可能令比特币期货首日交易蒙上阴影。

但比特币期货价格走势并未像过去几周那么剧烈震荡。Cboe Global Markets旗下的Cboe期货交易所(CFE)在周日2300GMT展开首批比特币期货交易，1月期货开盘报15,460美元，之后短暂跌至低点15,420美元，最新报16,800美元，成交1,006口。

“即便存在机构或有机构规模的交易商，他们也希望首先确定期货的交易机制运转正常，”洛杉矶Capital Market Laboratories执行长Ophir Gottlieb说道。

“我认为，当比特币期货市场建立起来时，大家将会兴奋起来。这还要花一些时日，”Gottlieb还称。

比特币期货合约以现金结算，价格基于比特币在Gemini交易所的美元拍卖价格。Gemini交易所是由Cameron Winklevoss和Tyler Winklevoss兄弟所有和经营的虚拟货币交易平台。

“比特币期货交易目前一切顺利，”伦敦Think Markets的首席市场分析师Naeem Aslam说道。“看看成交量，我们认为需求相当不错，而且这正在推高比特币价格，”Aslam表示。

周日，比特币在卢森堡Bitstamp交易平台上涨4.83%至15,400美元。

就在比特币涨势令许多人大惑不解的同时，其起源引发了诸多猜测。一个自称中本聪(Satoshi Nakamoto)的人或组织于2008年创立了比特币，这是首个成功使用加密技术来确保交易安全性和隐秘性的数字货币，即便有可能对它进行传统的金融监管，但也较难实现。

很多投资者只是在场边观望比特币价格一路飙涨。不过，不用支付全价就能购买一块比特币，是存在这种可能的。比特币最小的单位是1聪，根据比特币神秘创始者中本聪命名。

2017年迄今，比特币价格已涨逾1,400%。如果2013年初在比特币投资1,000美元，并且未曾作任何出售，那现在的价值约为120万美元。

在比特币期货推出之前的高度兴奋，给今年以来的飙升行情再添一把火。

期货的推出可能确实是导致Cboe网站一度崩溃的主因。Cboe表示，由于周日Cboe Global Markets网站访问量庞大，该网站“可能会有短暂无法使用”情况。

**争议性**

对于比特币将拥有一种交易所上市且受规管产品，以及能够无需设立数字钱包、就能押注比特币价格波动，比特币粉丝们似乎颇为兴奋。其他人则谨慎认为，对投资者，甚至是支撑相关交易的清算机构而言，风险仍然存在。

“你将向一个目前没有参与比特币交易的庞大人群打开这个市场的大门，”嘉信理财(Charles Schwab)交易与衍生品业务副总裁Randy Frederick表示。

不过到目前为止，美国大型银行与券商对比特币期货的反应好坏不一。

几家在线券商暂时还不允许交易比特币期货，包括嘉信理财和TD Ameritrade Holding Corp。

金融时报周五报导称，摩根大通和花旗暂时不向客户提供比特币交易清算服务。

高盛集团周四称，计划向特定客户提供此类交易的清算服务。

比特币今年以来的疯狂涨势，令其价格波动率远超其他资产。分析师称，比特币期货交易可能有助于缓和剧烈波动。

“在机构介入后，比特币期货的长期波动率应会下降，”Gottlieb称。“但在期货推出首月这样的较短时期内，可能还不会有什么影响。” (完)