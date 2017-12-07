分析：比特币期货交易周末登场 开发处女地疑虑浮现

路透纽约12月7日 - 本周末比特币期货交易即将登场，这让期待其修成正果成为合法货币的比特币粉丝们兴奋不已。但专业人士担心，比特币近似一块处女地的本质所伴随的风险，可能给期货交易的首秀带来一丝阴影。

2017年11月6日，比特币、美元纸币和电脑键盘。REUTERS/Dado Ruvic

周日2300 GMT，首个比特币期货交易将在Cboe Global Markets Inc (CBOE.O)旗下的Cboe期货交易所进行，一周后将登陆芝加哥商业交易所(CME)。

路透此前报导，纳斯达克计划明年进行比特币期货交易。

虽然Cboe、芝加哥商业交易所和纳斯达克会对交易环境进行严格监管，但比特币市场的许多虚拟交易所连基本的监管都没有。

这让人担心市场操纵、价格不准确等问题，以及清算所面临的系统性风险。

“过去三个月所发生的事情让我大吃一惊，”Greenwich Associates的分析师Richard Johnson表示，他持有数字货币并认为自己是个比特币多头。“我担心情况发展得有些太快。”

比特币今年超过10倍的暴涨已经引发一些人士发出泡沫警告，比如摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)就称这是一场终将破灭的“骗局”。其他人，比如华尔街咨询顾问Tom Lee，则预计比特币将升至10万美元以上。

比特币周四继续飙涨，在卢森堡的Bitstamp交易平台，比特币BTC=BTSP突破14,000美元大关，再创纪录新高。从2011年8月开始算起，比特币的日均价格波幅接近3%。相比之下，自欧元1999年面世以来，美元兑欧元的日均波幅还不到0.5%。

“或许这就是那个永远涨个不停的最奇特市场，因此任何做多的人都将赚到钱，这的确挺棒，但我在这行待得够久了，我知道不会这么顺利，”咨询公司John J Lothian and Company的执行长John Lothian说道。

Fidessa的集团策略部主管Steve Grob指出，比特币作为一种虚拟货币，它可以用来使资金无需通过银行或政府等集中式机构而能在全球范围内流动，但这是一把双刃剑。

“比特币没有后盾支撑。如果明天突然所有人都认为比特币一文不值了，那么它就变得一文不值了。我不知道人们是否真的想明白了这一点。”他表示。

传统银行对于与比特币交易平台打交道仍持怀疑态度。今年早些时候，富国银行(WFC.N)停止为Bitfinex交易平台进行电汇转账，导致其客户无法将美元从他们的账户中转出，只能通过与Bitfinex的律师达成特殊安排。

不过，从散户到高频交易员，新的入场者络绎不绝。美国加密货币交易所Coinbase称，感恩节前后的三天时间中，Coinbase的账户增加10万个达到1,310万。

加密货币基金Galois Capital联合创始人Kevin Zhou称，比特币目前的成交额约为每日60亿美元，如果期货市场的规模超过现货市场，那么作为标的资产的比特币价格就更容易被操纵。

**“崩塌”风险**

Lothian称，随着交易量增长，人们还会质疑比特币交易所的技术是否稳健。

“尤其是当人们谈论到试图在多个交易所之间进行套利的高频交易时。”

上月，Gemini比特币交易所就出现过系统问题。该交易所将为Cboe的期货合约及GDAX和Kraken定价。GDAX和Kraken是CME比特币指数跟踪的四家交易所中的两家。

“由于比特币价格令人难以置信地飙涨，以及由此对交易所容量所带来的后果，每一个比特币交易所都收到用户投诉，”Kraken的代表Christina Yee最近在电邮中告诉路透。

Yee称，Kraken正计划“尽快”启动一个新的交易引擎，这应能扩增该交易所的容量。

Interactive Brokers Group Inc (IBKR.O)执行长Thomas Peterffy称，比特币易波动的特性也会为清算所带来风险。

Peterffy称，清算所是各方进行期货交易的中间人。如果比特币价格出现疯狂波动，而规模较小的经纪商不能满足追缴保证金要求的话，那么清算所就不得不接管仓位，从而进一步加剧比特币价格起伏，这可能导致其它经纪商倒闭。

“不论比特币价格出于何种疯狂的原因而飙涨，如果伴随着上述情况发生，那就可能出现崩盘，”他说道。

诸如此类的问题使得部分期货市场运营商暂时袖手观望。洲际交易所(ICE)(ICE.N)选择不参与芝加哥商业交易所(CME)和Cboe争先成为第一家推出比特币期货的角逐。ICE旗下拥有纽约证券交易所(NYSE)和美国ICE期货交易所。

“我们认为现在明显不宜急于推出产品，也不宜率先对一个诸多交易所都不甚透明的指数进行结算。”ICE执行长Jeffrey Sprecher本周在高盛的一场会议上说道。

图表：比特币价格猛涨 tmsnrt.rs/2AHKJPd

(完)