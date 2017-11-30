港报社评：人性贪婪千古不变，Bitcoin疯狂历史重演--信报11月30日

比特币（Bitcoin）价格经过短暂争持后，终于历史性冲破一万美元大关，意味这种加密货币（cryptocurrency）年初以来涨价逾十倍！说时迟那时快，美股周三开市后，比特币价格更上一层楼，轻易跨越一万一千美元水平，与上日比较急升接近一成半。随着比特币市值超越一千八百亿美元，压倒九成半美国标普五百指数成分股，从诺贝尔经济学奖得主到跨国银行舵手，冲着比特币而来的泡沫警告此起彼落。

专家对应否把比特币看作正规资产虽莫衷一是，惟贪婪乃人类天性，看着价格疯涨就是一种无法抗拒的诱惑。比特币突破每千美元整数关口需时愈来愈短，从九千到一万美元用不上三天，从一万涨到万一美元更短至一天内完成，这种摧枯拉朽的姿态，加上先一步入市者账面大赚，令对加密货币一知半解甚至「一头雾水」的群众参与意欲大振，交易平台益发人气旺盛。

就如所有泡沫一样，比特币、以太币（Ethereum）等加密货币，背后都有一个令投资者趋之若鹜的「故事」。以比特币而论，「魅力」主要源自三方面：

一、新币创造必须经过复杂的电脑程式演算，藉以把交易单位总数控制于二千一百万个，意味比特币供应存在先天性局限，假设需求稳步上升，价格理论上易升难跌；二、金融海啸后，各国央行以量化宽松为名大印钞票，基于对传统法定货币长远价值存疑，部分人视比特币为超越国界、类似黄金的另类货币；三、保密特性令比特币对不愿留下交易痕迹的犯罪分子深具吸引力。

独立地看，这三大元素足以为比特币带来持续需求，却解释不了近月破顶犹如「食生菜」的凌厉走势；再仔细逐项观察，支持比特币价格的理据甚至开始站不住脚。

以区块链（blockchain）技术为本的加密货币，正在流通的已达八百余种，这些跟比特币竞争的所谓「山寨币」（altcoins），一方面削弱了比特币的市场占有率，同时令交易单位供应有限，不再如比特币面世初期般振振有词。

投资者对金融体系和中央银行逐渐失去信任，确可令一些具备货币功能且不受国家控制的资产受到追捧。盎斯金价于二○一一年夏天创出一千九百美元历史高位，正是拜欧债危机愈演愈烈，而标准普尔更于同年史无前例下调美国AAA信贷评级所赐。

随着危机纾缓，金价掉头回落，接着几年还步入了熊市，当时入市买金者，名副其实高位摸顶。然而，与金价于二○一一年七至九月抛物线式飙升不同，全球经济今天处于同步增长阶段，而各国央行这些年来尽管不断印钞，却始终印不出通胀，民众以「另类货币」保障购买力的迫切性，难以跟六年前人心惶惶时的情境相提并论。

说到保密特性，比特币虽满足了不法之徒行事隐秘的需要，但并非没有被警方捣破的先例，除非犯罪社群突然扩大，又或远较过去活跃，否则来自这方面的需求不会一下子大增，以此解释比特币近期令人咋舌的升势，恐怕连牵强都说不上。

剩下来的，自然是源于人性贪婪的炒卖需求。继芝加哥商品交易所（CME）计划于短期内推出比特币期货合约后，一直对加密货币口诛笔伐的金融机构主事人，态度已出现微妙转变，当中摩根大通据报正在考虑推出比特币相关投资产品，以满足客户需求。

资产泡沫为经济史家提供了数之不尽的素材，所谓旁观者清当局者迷，大名鼎鼎的英国科学家牛顿（Isaac Newton），十八世纪初亦在南海泡沫（South Sea Bubble）爆破中损手烂脚，足证最聪慧理性的人，在贪婪面前往往也要彻底投降。

以比特币当前的强劲势头，担心不入市风险大于入市的人只怕愈来愈多，令追捧比特币成为另一场接火棒游戏。谁说历史不在反覆重演？（完）

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