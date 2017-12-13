焦点：比特币再创新高 奔向20,000美元大关

路透纽约12月12日 - 虚拟货币比特币周二创下了历史新高。两天前美国一家交易所首次推出比特币期货，下周另一期货合约也将开始交易。投资者越发乐观地认为20,000美元近在眼前。

2017年11月9日，拉脱维亚里加，一次科技创新展会上的比特币标识。REUTERS/Ints Kalnins

周日，芝加哥的衍生品交易所Cboe Global Markets推出了比特币期货，使投资者能够通过一个大型的、有监管的交易所来投资这种货币。

芝加哥商业交易所集团(CME Group)预计将于12月17日推出自己的比特币期货合约。

“我们将看到比特币成为支付网络，”证券代币平台Polymath的首席执行官Trevor Koverko表示。

“目前比特币被用作投机资产和储值手段。但随着扩展解决方案...出现，比特币的功用和价格一道水涨船高，”Koverko称。

比特币是全球最大且最著名的加密货币。在卢森堡的Bitstamp交易所，比特币周二上涨5.1%，稍早一度触及17,428.42美元的纪录高位，约是年初水平的20倍，因其吸引了数以百万的新投资者涌入。

路透波浪技术分析显示，比特币具有上行动能。

路透技术分析显示，波浪型态延续，可能意味着比特币将轻松突破重要心理价位20,000美元。

“值得注意的是，11月份时年末心理位目标似乎还是10,000美元，”富拓外汇(FXTM)研究分析师Lukman Otunuga称。“在当前势不可挡的上涨动能下，2017年末比特币达到20,000美元也不足为奇。”

但在比特币创下纪录新高之际，数字货币交易所运营商Coinbase和Bitfinex周二都在其网站公布服务出现问题，令那些想趁比特币和其他加密货币的最新涨势落袋为安的投资者感到沮丧。

Cboe Futures Exchange新推出的一个月期比特币期货走势略显温和，价格基本持稳，成交量约是周一的三分之一。1月到期的比特币期货收报18,260美元，只成交1,537口，首日交易成交3,956口。

“昨天成交量很高，因比特币价格周末在宽幅区间波动，”NH Investment and Securities旗下加密货币分析师Park Nok-sun表示。

“既然价格相对稳定，期货交易量显然将下降。”(完)