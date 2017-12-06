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比特币升越13,000美元触及纪录高位 因需求火热
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2017年12月6日 / 晚上11点51分 / 更新于 15 小时前

比特币升越13,000美元触及纪录高位 因需求火热

1 分钟阅读

路透东京/纽约12月6日 - 比特币周三继续攀升，突破13,000美元触及纪录高位，尽管各方质疑其实际价值并担心出现危险的泡沫。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，将允许芝商所及CBOE Global Markets推出比特币期货。此后，比特币受到提振。

此举为加强监管以及比特币得到主流采纳打开了大门，因比特币期货及其它衍生品会使比特币的交易变得更加容易。

“世界各地的普遍看法是CME和CBOE正在为比特币提供合法性，这正是推动比特币大涨的原因，”Cambridge Global Payments全球产品及市场策略主管Karl Schamotta称。

比特币年初时还不到1,000美元，目前水平是当时的逾10倍，这样的飙涨已引起了全球各地监管机构的关注。

“我们正在市场泡沫中挣扎，而市场泡沫的一大特点就是无法得知泡沫何时会破灭，” CMC Markets首席市场策略师Mick McCarthy指出。

“你若留心观察，就会发现这种模式已重演很多遍了，只有人气转变才会结束，而这是很难预测的事，”Cambridge Global Payments的Schamotta表示。

比特币在卢森堡Bitstamp交易平台劲扬15.7%，至13,510.00美元。(完)

编译 候雪苹/龚芳; 审校 汪红英/王颖

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