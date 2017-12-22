焦点：比特币短暂跌破14,000美元 已由纪录高位下滑30%

路透东京12月22日 - 加密货币比特币周五在Bitstamp交易所短暂跌破14,000美元，与本周初创下的近20,000美元纪录高位相比，已下跌约30%。

2017年11月9日，拉脱维亚里加，一次科技创新展会上的比特币标识。REUTERS/Ints Kalnins

比特币最新报14,499美元，下跌7%，但亚洲时段稍早跌幅一度深达14.7%。

比特币今年初约在1,000美元，在芝商所(CME Group)的比特币期货上路之前，比特币周日曾升至纪录高位19,666美元。自那之后，比特币已下跌约三分之一。

图表：2017年比特币走势 reut.rs/2BxcdIe

“别忘了今年比特币上涨很多，因此总是有修正的可能性，”悉尼ASR Wealth Advisers股市和衍生品顾问Shane Chanel表示。

比特币的成功把加密货币带到了风口浪尖，也带动了其竞争对手的知名度，这些货币提供了比特币之外的选择。

“许多资本从比特币流入到其他数字货币。已经见有Verge和Ripple等数字货币的相关公司，Verge和Ripple价格过去一周涨逾400%，”ASR Wealth Advisers的Chanel表示。

Verge和Ripple在一系列数字货币之列，他们既模仿比特币，又与比特币展开竞争。

零售外汇经纪商Oanda驻新加坡的亚太交易主管Stephen Innes表示，也有资金从比特币流出，流入到比特币现金(Bitcoin Cash)，这是一种克隆比特币的产品。Oanda不从事比特币交易。

“(这次比特币下跌)受损的多数是没有经验的散户交易者，”Innes谈及比特币最近下跌时说。

比特币价格震荡剧烈众所周知。11月时，比特币价格在四天内从7,888美元跌至5,555美元，跌幅近30%。9月时曾大跌40%，从4,979美元跌至2,972美元。

“比特币交易近似赌博，因此其走势并不遵循逻辑模式，”东京的Monex Securities首席策略师Takashi Hiroki说道。

“与股票和债券不同，要计算出比特币的预期收益是不可能的。所以投资比特币成了赌博，而不是投资。”

尽管芝加哥商业交易所(CME)及其竞争对手Cboe Global Markets都推出了比特币期货，这使比特币获得了一定程度的合法性，但部分决策者仍抱有怀疑态度。

韩国金融监督管理局(FSS)周二称，并未将比特币和其它虚拟货币认定为任何形式的货币。

日本财务大臣麻生太郎周二表示，比特币尚未被证明是一种可靠的货币。(完)