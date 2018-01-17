焦点：监管疑虑加重比特币狂跌逾7% 3月G20会议前走势恐承压

路透东京/新加坡1月17日 - 全球最有名的加密货币--比特币延续过去24小时的惨烈跌势，周三跌逾7%，因投资者担心监管部门可能打压过去一年价格急剧攀升的比特币。

位于卢森堡的Bitstamp交易所报价显示，比特币一度跌至10,567美元，接近上一交易日所及六周低位10,162美元。今日盘中高见11,794.07美元。

比特币带领加密货币下跌，以太坊(Ethereum)和瑞波币(Ripple)本周亦大跌，因韩国和中国或许会禁止相关交易的报导，点燃对加密货币恐将受到更广泛监管打压的疑虑。

“在20国集团(G20)3月会议召开前，加密货币在当前季度可能受抑；决策者或许会在这次会议上讨论收紧监管，”Alt Design的首席分析师Shuhei Fujise称。

比特币周二一度大跌25%，创四个月以来最大单日跌幅。比特币在12月时最高曾接近20,000美元，较年初上涨近2000%。

在比特币周二下跌之前发布的一篇报导称，韩国企划财政部长官表示，禁止交易加密货币仍是一个选项，政府计划采取一系列措施来打压“非理性的”加密货币投资热潮。

此外，中国央行一位高官称，当局应该禁止虚拟货币的集中交易，以及提供相关服务的个人或机构。

“还不确定这是否是比特币彻底失败的时刻，”Rafiki Capital的策略负责人Steven Englander说。

“我的猜测是，加密货币持有者正在决定是要放弃比特币，因为局限性意味着其将被更好的产品取代，还是要押注比特币能够蓬勃发展。”

Cboe Global Markets (CBOE.O)的Cboe期货交易所(CFE)周三将到期的比特币期货报10,740美元，成交1,586口，开盘时报10,850美元。未平仓合约2,895口。Cboe的2018年3月14日到期合约则报11,130美元。

这些期货为现金结算合约，根据的是Gemini Exchange以美元计比特币拍卖价格。Gemini Exchange的拥有者和运营者为虚拟货币实业家Cameron及Tyler Winklevoss兄弟。

MVIS CryptoCompare瑞波币指数周三跌15%至7,298美元。该指数包含投资于瑞波币(XRP)的一个数字资产组合的表现。瑞波币是由Ripple Labs开发的加密货币。

自今年初以来该指数价值已跌掉66%。瑞波币本身在CoinMarketCap网站报1.15美元，远低于1月4日的高点3.81美元。

“比特币的升势创造了一种神秘的单向交易，这种情况正在动摇，但其定价需要外界相信市场中始终存在需求。”Englander写道。

“鉴于有特质更好的替代品存在，因此这点远不能得到保证。”(完)