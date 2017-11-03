比特币首破7000美元

路透伦敦11月2日 - 比特币周四再度跳升，首次突破7,000美元，过去一年比特币已上涨十倍不止。

近几个月比特币涨势惊人，单是过去七周就上涨一倍多。比特币有望连续第五个季度上涨，创2012-2013年以来最长连涨纪录，当时比特币首次触及100美元。

周四比特币在卢森堡Bitstamp交易平台一度最高升至7,354.10美元，随后在1630 GMT时回落至7,030美元，日内仍上涨逾4%。

瑞士信贷(CSGN.S)CEO谭天忠(Tidjane Thiam)对这种加密货币的急速上涨表示谨慎，称目前的火热行情终将消退。

“从我们了解的情况来看，现在大家买卖比特币的唯一目的就是赚钱，这恰恰是投机和泡沫的特性，”他周四表示。

最新一波涨势，有很大程度是因为本周稍早全球最大衍生品交易所运营商芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)将推出比特币期货。

“如此知名、且备受认可的交易所这么做，为机构投资人敲开了进入比特币领域的大门，”Swissquote的分析师Arnaud Masset；Swissquote是一家为散户客户提供比特币交易服务的经纪商。

“不过传统投资人仍会保持谨慎，不会冒进。”

根据行业网站Coinmarketcap数据，比特币周四的上涨使其总体价值、也就是总市值(=比特币价格*流通总数)升至超过1,220亿美元。

Coinmarketcap指出，虚拟货币的总值已将创下逾1,940亿美元的历史新高，比高盛和摩根士丹利加起来的市值还要高。

经纪商FXTM的研究分析师Lukman Otunuga表示，“虚拟货币又迎来不可思议的一周涨势，显而易见的上档空间吸引来自四面八方的投资人。”

“必须谨记的是，比特币的飞天涨势不仅令人惊叹，也有点吓人。”(完)