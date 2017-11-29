焦点：比特币突破1万美元 今年涨幅已逾10倍

路透纽约11月29日 - 比特币周三在主要交易平台和数字货币指数中大涨至1万美元上方的纪录高位，其中包括位于卢森堡的BitStamp交易平台。

2017年11月6日，比特币和美元。REUTERS/Dado Ruvic

0600 GMT时，比特币在BitStamp平台报10,115美元左右，盘中稍早一度上涨超过5%至10,743.61美元。

比特币今年迄今已上涨逾10倍，涨幅勇冠所有资产类别，因金融和主流运用皆已扩大，机构对加密货币需求增加。

但怀疑论者认为这是一个经典的投机泡沫，与实际金融市场活动或经济无关。最有名的怀疑论者当属摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)，他称比特币是场骗局。

比特币在CEX.IO等较小交易平台及加密货币指数coinmarketcap.com突破1万美元的时间，远早于BitStamp的纪录。

“这波价格上涨是一股长期趋势的持续，这股趋势受到日本炒作活动推动，机构投资者进入加密货币市场试水也提供助力，”香港交易平台Gatecoin营销主管Thomas Glucksmann称。

“近期飙涨只是投机交易商以及越来越多流动性交易商的又一波炒作，他们对...这种技术持长期乐观态度。”

美国科技公司LOOMIA区块链主管Sol Lederer指出，这样的飙升涨势将有助长期比特币投资者最后证明，这个几年来饱受嘲弄的货币终于受到认真看待。

“比特币的未来仍不确定；它面临的技术挑战仍和几年来一样严重，且还面对来自更新、更复杂区块链的严峻竞争。但即便崩跌，比特币显然也会持续存在。”

比特币在一些新兴市场之前就已远超过10,000美元。比特币周一在津巴布韦(辛巴威)交投于17,875美元，当地市场周二价位则尚未取得。

而在韩国的交易所，比特币已接近11,000美元甚至更高；周一在bithumb交易所触及10,000美元的里程碑后，周二在将近12,000美元交投；在Coinone交易所则是在近12,700美元交投；在Korbit交易平台，比特币24小时内就上涨了10%至12,792美元。

随着芝商所(CME.O)及芝加哥期权交易所(CBOE)等交易所宣布计划推出比特币期货，比特币也受到追捧。

“我确信未来几周几个月会有好几次下跌，因为加密货币市场流动性很差，所以势必会有剧烈波动，”Glucksmann称。

本月稍早，峰堡投资集团(Fortress Investment Group)前宏观对冲基金经理Mike Novogratz表示，主流机构投资者大约再过六到八个月就会接受比特币。

但包括瑞士信贷CEO谭天忠(Tidjane Thiam)等许多知名银行人士，都对比特币表示怀疑。

“以我们能够确认的而言，现在买进或卖出比特币的唯一理由是为了获利，这正是炒作的定义，也是泡沫的定义，”谭天忠本月稍早称。(完)