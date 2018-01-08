CoinMarketCap网站剔除韩国交易所价格 引发比特币下滑

路透纽约1月8日 - 比特币周一下滑，因CoinMarketCap网站在无预警情况下在计算数字货币价格时剔除韩国交易所价格，引发该网站追踪的所有虚拟货币重挫。

CoinMarketCap显示逾1,300种虚拟货币的即时价格和市值，受到许多市场参与者追随。该网站剔除韩国交易所数据引起投资者困惑和普遍抛售。虚拟货币在韩国交易所的交易价格有较大的溢价。

“每一种虚拟货币价格在韩国都是溢价30%，”虚拟货币衍生品交易所BitMex的业务拓展主管Greg Dwyer说。“剔除这个溢价之后，市场看起来像是下滑了30%，所以大家就急着抛售，因为他们不确定到底发生了甚么事。”

纽约中午时分，卢森堡Bitstamp交易所比特币BTC=BTSP下滑7.1%，报14,980美元。比特币触及14,000美元下方的一周低点。

分析师称，今日稍早有消息称，韩国金融监管当局正在对六家为机构开设虚拟货币账户的国内银行展开联合检查，这也令比特币受到冲击。

市场参与者称，CoinMarketCap在未作任何解释的情况下，将韩国三大交易所Bithumb、Coinone及Korbit的数据剔除。

未能立即联系到CoinMarketCap就其举动置评。

分析师称，由于需求巨大，加上韩国方面的货币限制，加密货币的价格在韩国往往要高得多。

“(加密货币)在韩国一直都有溢价，因为很难从该国套现，”Dwyer说。“任何人若想在韩国套利，则需用法定货币来做。”(完)