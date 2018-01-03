比特币所谓优势只是投机幌子 其未来走向值得警惕--人民日报

路透北京1月3日 - 人民日报周三报导称，比特币价格存在泡沫，已是一个无需讨论的问题，无论是从涨幅还是从币值本身看，比特币都泛滥着泡沫的味道。其所谓的优势：稀缺性、保真性、强流动性、透明度以及去中心化等，都只是投机的幌子，根本不可能支撑其过山车一样的涨势，近日的暴跌已经非常说明问题。

报导称，过去，比特币价格已有腰斩的经历，其未来走向特别值得警惕。在刚刚过去的2017年，暴涨暴跌的比特币，无疑成了全球最热门的话题之一：一年之内价格暴涨约20倍，一日之内深跌逾40%。新年伊始，比特币延续了近日颓势，价格跌破1.3万美元/枚，但与去年初不足千元的价格相比，比特币的价格依旧与价值背离。

比特币的泡沫来源之一是花样翻新的炒作。比特币本身在交易机制上既无价格涨跌限制，又无完全统一的交易平台，给了投机者一夜暴富的想象空间，加上比特币分叉、代币首次发行等新玩法，一度推动了其价格的蹿升。

近来，比特币及其衍生金融交易如火如荼。美国等多家交易所批准比特币期货交易，却并不监管。这给比特币披上了貌似“合法”的外衣，也使得比特币更像是17世纪荷兰的郁金香泡沫：有明确目的的“庄家”们赚得盆满钵满，盲目追捧者则甘苦自知。

报导强调，较之于2万美元/枚的高点，比特币的价格目前看跌幅已深，但如果未来政府加强监管，或其自身容量限制导致收缩等，比特币去泡沫的程度会更深。（完）