焦点：比特币在监管忧虑中跌破10,000美元 已较纪录高位腰斩

路透伦敦/东京1月17日 - 比特币周三跌幅一度达到20%，跌破10,000美元，同时其它加密货币也出现类似狂泻走势，因投资者担心监管当局为遏制投机活动，或许会取缔这类交易。

比特币是全球规模最大也最知名的加密货币，周二以来的累计跌幅一度达到30%，尽管在美国交易时段尾盘有所企稳，但相比一个月前在卢森堡Bitstamp交易所创下的近20,000美元纪录高点，已经跌掉了一半。

全球第二大和第三大虚拟货币以太坊(Ethereum)和瑞波币(Ripple)也出现暴跌，此前有报导称韩国和中国当局可能禁止加密货币的交易，引发对监管层普遍封杀此类交易的忧虑。

“市场上充斥着恐慌情绪。人们正在卖出，试图逃离该市场，”Cryptocompare的创始人Charles Hayter说。

“监管面的不确定性加大...而且这些跌势又产生其他连带影响，”他所指的是一些加密货币近期暴跌。

花旗分析师周三表示，在当前这波跌势中，比特币价值还可能再次腰斩，并称比特币可能跌至5,605-5,673美元的区间，而且这种走势“看起来非常可能而且会非常快”。

随着韩国、日本和中国表示要采取监管措施，法国和美国的官员也承诺调查加密货币，外界担忧全球将加速协调对加密货币的监管行动。

3月在阿根廷举行的20国集团(G20)峰会上，官员料就比特币的崛起展开讨论。

“3月将举行G20会议之际，加密货币在本季走势将受限，决策者在G20会议上可能讨论加强监管，”Alt Design首席分析师Shuhei Fujise表示。

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**命运反转**

比特币和其他加密货币当前溃败走势，与2017年的戏剧性涨势相比有天壤之别。2017年时，主流投资者搭上数字货币热潮、以及首次代币发行(ICO)爆炸性增长推动了需求。

“比特币正在决定这一次是否就是彻底惨败的时刻，”纽约Rafiki Capital的策略主管Steven Englander说。

比特币以前也曾重挫。

包括眼下这一次在内，比特币经历过九次抛盘。2011年时，比特币在Bitstamp交易所价格腰斩。而上一次大跌则是发生在2014年11月至2015年1月期间。

比特币周三在Bitstamp一度挫至9,222美元，为去年12月1日以来最低。CBOE和CME比特币期货也跌至合约低点。

最新这波下跌肇因于报导称韩国企划财政部长官说，禁止加密货币交易仍是选项之一，并称韩国计划拟定一套措施整顿加密货币的“非理性”投资热潮。

另外，中国央行一位高管称，当局应该禁止虚拟货币的集中交易，以及提供相关服务的个人或机构。

“我的猜想是，加密货币持有者正在设法权衡，决定是要放弃比特币，因为局限性意味着其将被更好的产品取代，还是该押注比特币能够挺过风浪蓬勃发展。”Englander称。

**泡沫破裂？**

虽然很多观察人士称最近的下跌说明泡沫已然破裂，但这一新兴市场的支持者表示欢迎监管，对价格大幅波动已有所预期。

“比特币及其他加密货币大幅波动在预料之内，在成为成熟资产类别的过程中，这也是很重要的。我们预计2018年还会继续波动，但从根本上相信比特币仍在牛市，”$APEX Token Fund联合创始人Christopher Keshian称。

据CoinMarketCap网站，市值第二大的加密货币Ethereum周二以来下跌15%。

排名第三的Ripple在过去24小时下跌18%，报1.03美元，1月4日曾创高位3.81美元。

“比特币的急速上涨创造了单方向交易的神秘状况，这正在动摇，但其定价需要有一直会有需求的信念，”Englander在一份研究报告中称。“由于现在有具备更佳特色的替代选择，这很难保证。”

比特币价格走势：tmsnrt.rs/2AKYNHD (完)