（更正）分析：是泡沫化还是向上突破？ 比特币让央行官员寝不能眠

(更正内文第二段及第八段措辞。)

2017年6月3日，加拿大多伦多，一处比特币自动柜员机附近的比特币标识。REUTERS/Chris Helgren

撰稿 Francesco Canepa

路透法兰克福11月27日 - 多国央行官员表示，比特币及其他虚拟货币的成功，只是一场泡沫。

但这让他们寝不能眠，因这些民间发行货币对央行控管银行体系及货币供给的能力构成威胁，从而破坏了央行用于管控通胀的货币政策。

比特币本周首度突破8,000美元大关、在八日内大涨50%，这让央行官员们担心若比特币崩盘，他们将成为众矢之的。

这也是多国央行倡言监管加以控制的原因。甚至有央行正在考虑是否要自行推出数字货币，且正在测试付款平台。

“比特币的问题在于其可能会轻易地崩解，到时候各国央行将会承受坐视不管的骂名，”欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼对路透表示。

“因此，我们正试图厘清银行业与虚拟货币交易有关的活动是否需要加强监管。”

全球虚拟货币市场总值2,450亿美元，与日本央行、美国联邦储备委员会(FED/美联储)或欧洲央行上万亿美元规模的资产负债表相比仍是小巫见大巫。

这些央行有两种创造现金的方式，一种是直接印钱，一种是通过信用创造，比如购债。

不过虚拟货币却不是集中发行。他们不会通过受监管的银行和传统支付系统，而是常常使用区块链，即一种由网上匿名计算机网络维护的在线账簿。

这令外界担心这类货币易受黑客袭击，最近几个月的事故加深了这种疑虑，也担心他们被用来资助犯罪行为。

虚拟货币持有者拥有对私营实体、而非公共实体的请求权，因而有破产或停止运作之虞。

由于这些原因，加上零售商的接受度低，央行已经将加密货币视为与实体经济无关的高风险商品。

“比特币像是郁金香，”欧洲央行副总裁冈斯坦西欧9月时称，将其与17世纪荷兰的贸易泡沫作比。“这是一个投机工具。”

**法定货币**

在中国和韩国，虚拟货币的投机行为很盛行，这两个国家禁止通过代币发行融资，即通过发售新的虚拟货币为产品开发筹集资产。

俄罗斯央行称将禁止网站售卖比特币和其它虚拟货币。欧洲央行去年曾对欧盟议员表示，“他们不应寻求...推广使用虚拟货币”，因为那会“在原则上影响欧洲央行对货币供应和通胀的管控。”

不过，日本4月时认可了比特币的法定货币地位，并批准一些公司为虚拟货币交易所运营商，但要求他们在政府注册。

欧洲央行、日本央行和德国央行已经在测试区块链，承认该技术将来或许会用于支付结算。

日本央行去年设立了一个主管金融科技的部门，为寻求新业务机会的银行提供指引。日本央行还加入了欧洲央行的行列，研究区块链等分布式分类帐技术(DLT)。他们认为，区块链技术尚不成熟，还不足以驱动全球最大的支付体系。

**态度冷淡**

商业银行迄今都对现有数字货币的态度较为冷淡。

但随着电子支付已经在取代现金支付，如果商业银行的客户决定转向电子支付，那么这些银行就要警惕丢失业务的风险。

出于这个原因，瑞士银行业巨头--瑞银正牵头由六家银行组成的财团，试图创建出能与央行支持的主要货币相对应的数字现金。

如此一来，金融市场就能更快地进行支付和结算交易。

对于银行业和支付系统的监护方--央行来说，这带来风险。

“(我们可能会)某天一觉醒来，发现多数大型银行的核心业务被削弱，大部分业务被移至别处，”圣路易斯联储总裁布拉德近期在接受路透采访时这样说。

他说，如果监管机构失去对这项活动的监控，可能引爆一场金融危机。

瑞典央行和英国央行等一些央行也在考虑推出自己的数字货币有哪些好处。

和持有钞票一样，这种数字货币的持有人有权向央行进行直接追索，同时又免去了保管大量现金的不便之处。

在瑞典，大部分零售支付已经电子化。瑞典央行称正在考虑推出一种e-克朗，用于在消费者、企业和官方之间进行的小额支付。

“e-克朗将让公众有机会接触数字货币，做为对有政府担保现金的补充，数家支付服务提供商将与e-克朗系统连接，”瑞典央行称。

央行数字货币(CBDC)还将改变货币政策的实施方式，如果央行想要提振通胀，就可以绕开金融领域，直接向实体经济挹注流动性。

英国央行经济学家进行的一项研究显示，这将有助于提升货币政策的成效。

但这样做也可能很危险，因为储户有可能在银行业危机期间试图将银行存款兑换为央行货币，从而为商业银行挤兑推波助澜。

日本央行一位官员周三称，虽然科技正在给银行业带来巨大变化，但数字货币不会很快取代实体货币。

“太遥远了，”在参加汤森路透主办的一场金融创新论坛时，日本央行支付和结算系统部门负责人山冈浩在场边这样说。

“这将给银行体系带来太过剧烈的变化。”(完)