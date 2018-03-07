黑莓指控Facebook及旗下WhatsApp与Instagram侵犯其专利

路透3月6日 - 加拿大科技公司黑莓(BB.TO)周二对Facebook(FB.O)及其旗下应用WhatsApp与Instagram提出专利侵权控告，宣称他们抄袭黑莓BBM(BlackBerry Messenger)的技术与功能。

以专利侵权为由告上法庭，是黑莓执行长程守宗为公司开源的策略之一，黑莓曾经雄霸智能手机市场，但如今市场份额业已流失。

“被告所打造的手机即时通讯应用中加入了黑莓的创新技术，使用了多项安全、用户界面以及功能增强方面的创新，”黑莓在提交给洛杉矶联邦法院的文件中表示。

“保护股东的资产与知识产权是每一位执行长的职责，”黑莓发言人Sarah McKinney在电邮中表示。不过她也指出，诉讼“并非黑莓的策略重心”。

她补充说，在这起诉讼前有关各方进行了多年的谈判，而且黑莓有义务为股东寻求适当的法律救济。

Facebook副法律总顾问Paul Grewal在声明中称，该公司打算对抗这起诉讼。

“黑莓的诉讼可悲地反映了其信息业务的现状，”Grewal说。“放弃创新努力后，黑莓如今正在寻求向他人的创新征税。”

黑莓正在试图说服其他公司，为使用其逾40,000项全球专利支付许可使用费。这些专利涉及操作系统、网络基础设施、音响、信息、汽车子系统、网络安全及无线通讯等领域。(完)