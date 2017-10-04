全球股市不到18%的资产由指数投资者持有--贝莱德

路透纽约10月3日 - 据贝莱德(Blackrock) (BLK.N)的最新估计，全球股市中有不到18%资产为指数投资者持有，说明被动投资对股价的影响有限。

周二的估计显示，股市中有11.9万亿美元的资产为追踪指数的共同基金、上市交易基金(ETF)、机构账户和民间投资者持有。数据显示，这在总市值67.9万亿美元的全球股市中占到17.5%。

据报告显示，主动管理的对冲基金、共同基金与机构账户的股票持仓总额为17.4万亿美元，占全球股市市值的25.6%。

另外57%的资产由政府、养老基金、保险商或企业持有。此类持仓不是由基金公司管理，也不追踪指数。

试图以低成本跟随市场，而不是专注于跑赢市场的基金崛起，这一现象引发激烈的争论。

贝莱德是全球ETF的最大管理者，在一份报告中发布了上述数据。多数ETF是被动型的。

贝莱德表示，主动型基金管理人在股票市场中驱动股价变化。据该公司的数据，指数基金交易1美元，主动型选股者则交易22美元。

美国银行(BAC.N)的研究部门今年稍早表示，多数股份由被动型投资者持有的个股，股价波动幅度较大。他们的报告指出，美国股票基金有37%掌握在被动型投资者手中，高于2009年时的19%，不过其分析对象仅限于基金，而且不包括对私人持有资产的估计。

Oaktree Capital Management LP的联席董事长Howard Marks今年夏天对客户表示，主动型基金表现不佳的情况可能是暂时的，而ETF“的流动性承诺尚未在严重的熊市中得到验证”。

去年经纪自营商Sanford C. Bernstein & Co LLC发布的一份报告表示，被动型投资催生的资本分配机制，比资本主义和马克思主义都要糟糕，大型企业的股份被盲目地购买。

据路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)，光今年一年，美国股票ETF就吸引到2,140亿美元流入，指数共同基金也吸引到1,110亿美元，而主动管理型基金则流出1,240亿美元。SPDR S&P 500 ETF (SPY.P)和iShares Russell 2000 ETF (IWM.P)等大型ETF，每日成交额也高于多数股票。(完)