保险公司冀透过提升投资组合表现改善资本回报--贝莱德

路透香港10月23日 - 全球最大资产管理公司--贝莱德（Blackrock）(BLK.N)周一发表一项研究调查显示，面对资本回报收窄的挑战，愈来愈多保险业者将焦点转到投资组合上，透过改善其组合及表现，从而提升整体资本回报。

贝莱德委托经济学人资讯社于今年7月向300位来自全球多家保险及再保险公司的资深保险业者进行调查，这些公司管理的资产估计总值达9.7万亿美元。

调查发现，三分之二的受访者认为重新检视投资组合将会是维持或改善其业务未来资本回报能力的关键。超过五分之二（41%）的受访者表示，增加投资回报占整体资本回报的压力正与日俱增。

面对超低利率及承保利润受压，保险业者近年一直采取多项措施以提高收入和削减成本。调查显示，接近一半保险业者（44%）表示，虽然行业面对各种挑战，但公司的资本回报在过去五年仍维持不变，主要由于大部分保险公司集中从承保及营运方面着手。

不过，三分之二的保险公司（66%）认为应把焦点转移至其投资组合的回报，去年则只有约四分之一（28%）的受访者认为赚取更高投资回报是他们的首要目标。

而绝大部份（84%）的受访者认为，投资于私人市场资产或另类资产将是改善投资组合利润回报的关键。

贝莱德全球保险资产管理团队主管David Lomas表示，面对持续不明朗的地缘政治局势、低收益环境、监管限制及更趋激烈的承保竞争等因素，保险业者应对改善资本回报率的压力正不断上升。

他并说，“随着保险业者在过去一年对提高投资风险胃纳的意欲减少，他们在寻求从传统资产类别以外的领域取得回报的同时，也期望可以平衡投资风险。”

地缘政治风险，包括对民粹和保护主义及地区紧张局势的忧虑，现已被业界视为最重大的宏观风险之一。认为地缘政治风险为最重大宏观风险的全球受访者由2016年的51%增加至71%，当中持相同意见的亚太区受访者的上升幅度更为明显，由2016年的52%增至2017年的77%。

保险业者对监管风险的关注亦大幅上升。约三分之二（64%）的受访者认为，监管风险是业界面对的最大挑战之一，较2016年（46%）大增18个百分点，比例也远比2014年（仅40%）为高。在亚太区中，认为监管风险是第二大风险的受访者更多达四分之三（75%），比2016年增加29个百分点。

尽管整体投资风险胃纳维持不变，保险业者却有意投向私人市场资产，包括流动性较低的资产。调查发现，约五分之二（39%）的受访者计划增持私人市场资产，相比2016年的16%大幅上升；超过一半（57%）的受访者表示，最有效提高回报的投资策略，是增加私人市场资产或另类资产的投资，其他策略亦包括提高股票比重（35%）及延长固定收益投资组合的存续期（26%）。（完）