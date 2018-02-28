贝莱德全球固定收益主管Rick Rieder称美联储不急于升息

路透纽约2月27日 - 贝莱德(Blackrock) (BLK.N)全球固定收益首席投资官Rick Rieder周二表示，美联储并不急于升息，这为风险资产创造了机遇，但却对长期债券构成风险。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席鲍威尔周二承诺，在防止经济过热的同时坚持渐进加息的计划。鲍威尔在众议院金融服务委员会举行的听证会上作证词陈述时承认，经济近期已增强，这促使投资人将今年升息次数的押注增加至四次。

Rieder在研究报告中说，美联储做了一件“值得尊敬的工作”，在跟上通胀脚步方面游刃有余，而且“似乎并不急于升息”。

这对风险资产和期限较短的投资来说是个好消息，尽管美股标普500指数.SPX周二下滑1.3%。

但Rieder说，对长天期债券而言就是另外一回事了。他说，在美联储诉诸非传统的量化宽松政策时，长期债券遭遇利率上升的风险就已经增加了。周二，指标美国30年期公债价格下滑6/32，收益率报在3.1629%。

“长债今后很可能面临更多的下行风险，”Rieder说。“这个板块眼下对价格尤其敏感，所以特别危险。”

贝莱德管理逾6万亿美元的股票、债券及其它资产，为全球最大资产管理公司。(完)