科技股估值偏高 可在原材料和能源等板块寻找机会--贝莱德

路透香港7月26日 - 全球最大资产管理公司--贝莱德周三称，科技股估值偏高，建议投资者在原材料、能源、金融和工业等板块寻找机会。

贝莱德中国投资策略师陆文杰在记者会上称，今年以来中国科技股表现突出，主要受盈利增长带动，不过现时估值偏高，该行偏好持仓偏低的周期性板块，包括原材料和能源寻找机会，同时，随着资金流入新兴市场扩大配置，该行亦偏好金融和工业类股份。

科技股为环球股市主要升市动力，以香港市场为例，“股王”腾讯(0700.HK)由年初至今累积升幅达59%，同期恒生指数.HSI升幅仅为22%。

虽然科技板块估值偏好可能暂时要稍作回避，但陆文杰说，该行仍然看好科技股，因行业正在演变之中，首轮创新主要体现在电子商务等类别，旨在提高效率和降低成本，然中国的科技行业仍有很多投资机会。

“因为中国的消费者和商家累积大量数据，只要企业有盈利，将推动新一轮的创新热潮。因此，较长期而言，中国的科技行业盈利增长可以持续。”他说。

另外，贝莱德亚太区主动投资策略主管贝琳达称，该行已有一段时间对亚洲持正面看法，直至去年美国总统选举引发的强美元和贸易问题才转向较为中性看法，但在通货再膨胀以及环球经济持续复苏之下，对新兴市场非常有利。

她认为，环球经济现正处于缓慢增长周期的中部，但软数据显示经济仍在扩张阶段，收益率缓慢上升，坐拥大量现金的投资者长远只会获得负回报。

“投资者应重新审视投资风险与回报，因他们可能不会取得原先计划的回报，反之，在低回报的环境之下，加大风险所获取的回报会更高。”她说。（完）