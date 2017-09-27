美元今年有望反弹 欧洲政治形势施压欧元--贝莱德债券策略师

路透9月26日 - 贝莱德固定收益首席策略师Jeffrey Rosenberg周二称，美元稍早跌至接近逾两年低位，今年可能将反弹。

Rosenberg称，他认为美元有可能回升，因近期欧洲政治形势对欧元形成压力。

他在参加于纽约举办的瑞银首席信息长全球论坛(UBS CIO Global Forum)的间隙对路透表示，这尚未使其看空新兴市场债券，但他正在密切关注这一市场。

“对于投资新兴市场来说一直都有一个很好的环境，”他在会议期间称，“我们继续看好新兴市场，但我们目前接近另一题材反转的边缘。”

分析师和基金经理称，美元全线走疲是今年许多新兴市场资产表现出众的主要推动因素。

而欧元兑美元下跌将推动美元走强，有可能使交易反转。

德国上周末大选后，可能要花上数月时间进行组成联合政府的谈判，增加了不确定性。这将使投资者再度关注欧洲其他政治事件，比如西班牙的独立公投，以及意大利明年大选等，令欧元走低。

欧洲央行总裁德拉吉周一表示，汇率波动是不确定性的源头之一，需密切关注。他并表示，欧洲央行政策仍需保持“充分的”宽松度，因为在时机不成熟的情况下匆忙升息，可能导致之前的努力前功尽弃。自那以来，欧元面临更多压力。

Rosenberg称，这可能意味着美元和新兴市场货币，以及新兴市场本币计价债券的收益率差“收敛”。今年迄今新兴市场本币债券是表现最好的资产之一。

他称，“美元疲弱有利全球投资，所以美元走强将使我们不得不重新思考那些(外汇)敞口”。

进入9月，美元指数已连续六个月录得下跌，截至8月跌9.34%，这是自1986年以来一年内表现最差的前八个月。(完)